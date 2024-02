Mameli su Rai 1: l’inno, l’amore e la morte nella puntata finale

Conclusa la miniserie di Rai 1 “Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia”

Questa sera si conclude la miniserie di Rai 1 “Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia”. In prima serata, il 13 febbraio 2024, andranno in onda il terzo e il quarto episodio di questa fiction che racconta la vita di Goffredo Mameli, considerato il “padre” dell’inno nazionale italiano e uno dei protagonisti del Risorgimento.

Goffredo Mameli, la “prima rockstar” del Risorgimento

Goffredo Mameli è stato definito la “prima rockstar” per il modo in cui il suo componimento ha saputo caratterizzare una generazione e influenzare la società dell’epoca. La miniserie ci ha permesso di conoscere il giovane Mameli, il suo impegno durante i combattimenti a Milano, l’incontro con Nino Bixio e la sua tormentata storia d’amore con Geronima Ferretti.

Anticipazioni terzo e quarto episodio di “Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia”

Nel terzo episodio, assisteremo all’incontro tra il giovane Mameli e Giuseppe Mazzini, che cercherà di convincerlo ad unirsi al Circolo italiano. La morte di un caro amico, causata dalla repressione del governo genovese, spingerà Mameli ad afferrare un fucile e combattere a Roma al fianco di Giuseppe Garibaldi, in un momento in cui il Papa è fuggito e il popolo ha preso il potere.

Nel quarto e ultimo episodio, vedremo la nascita della Repubblica Romana, alla cui Costituzione Goffredo contribuirà attivamente. Durante il suo lavoro all’Officina metallurgica, Mameli incontrerà il suo grande amore dopo la delusione con Gelsomina, Adele Baroffio. Tra articoli e discussioni politiche, nascerà una passione intensa, ma l’idillio verrà interrotto dall’arrivo delle truppe francesi a Roma. Il giovane Mameli tornerà ancora una volta in guerra, ma verrà ferito e morirà in ospedale nel luglio del 1849, a soli 22 anni, tra le braccia di Adele. Senza saperlo, avrà scritto la storia del suo popolo e verrà ricordato per sempre.

