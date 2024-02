Manifestazione di solidarietà per la Palestina a Torino: centinaia in corteo - avvisatore.it

Corteo pro Palestina a Torino: oltre 700 partecipanti condannano il genocidio

Largo Marconi a Torino è stato il punto di partenza per un corteo pro Palestina che ha preso il via nel quartiere San Salvario. La manifestazione, che conta oltre settecento partecipanti, si è proposta di condannare il “genocidio in corso” in Palestina. Tra i partecipanti, si sono unite varie sigle, tra cui associazioni arabe, collettivi studenteschi, Cub e le mosche.

Una gigantesca bandiera dai colori della Palestina – rosso, bianco, verde e nero – sventola in testa al corteo, che vede la presenza di numerosi bambini. Gli slogan più ricorrenti durante la manifestazione sono “Libertà libertà per Gaza” e “Basta con gli assassinii dei bambini”. Il percorso del corteo attraverserà le strade del centro di Torino per poi concludersi in piazza Castello.

Tensioni e solidarietà: il contesto dell’appuntamento a Torino

L’appuntamento odierno rappresenta un momento significativo dopo le tensioni verificatesi davanti alla sede torinese della Rai in settimana. La partecipazione numerosa e diversificata, che include associazioni arabe, collettivi studenteschi, Cub e le mosche, testimonia la solidarietà e l’indignazione rispetto alla situazione in Palestina. La presenza di bambini in testa al corteo sottolinea l’importanza di sensibilizzare le giovani generazioni sui temi della pace e della giustizia.

Un messaggio di pace e impegno: la conclusione in piazza Castello

Il corteo pro Palestina a Torino si conclude in piazza Castello, simbolo della città. Questo momento di incontro e di manifestazione pacifica rappresenta un’occasione per esprimere solidarietà e impegno nei confronti della situazione in Palestina. Le voci dei partecipanti si uniscono per chiedere “Libertà libertà per Gaza” e “Basta con gli assassinii dei bambini”, ribadendo la volontà di sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere la pace in un contesto segnato da conflitti e sofferenza.

About The Author