Manifestazioni NOVAX a Roma e in tutta Italia: fiori alla polizia e appello alla pace

Ultimo aggiornamento il 30 Ottobre 2026 by Emiliano Belmonte

Iniziative del partito NOVAX in sei città italiane contro la violenza e la guerra. A Roma l’intervento dell’avvocato Polacco, che torna sui risarcimenti legati all’emergenza Covid e sulle prospettive politiche della Capitale.

ROMA, 30 ottobre – Una giornata di mobilitazione in diverse piazze italiane, con iniziative dedicate ai temi della pace, del contrasto alla violenza e dell’opposizione agli obblighi vaccinali. È quanto annunciato dal partito NOVAX, che venerdì 30 ottobre ha organizzato una serie di manifestazioni in concomitanza con le proteste promosse da sindacati e studenti.

Secondo il comunicato diffuso dalla direzione nazionale del partito, le iniziative hanno interessato Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Padova, con l’obiettivo dichiarato di esprimere una posizione contraria agli episodi di violenza verificatisi durante alcune recenti manifestazioni.

Gli organizzatori hanno riferito che gli appuntamenti si sono svolti pacificamente e senza incidenti, ribadendo la centralità del rifiuto della guerra e della violenza nel proprio programma politico.

Roma, le manifestanti NOVAX consegnano fiori ai poliziotti

Uno dei momenti simbolici della giornata si è svolto a Roma, dove alcune partecipanti alla manifestazione hanno consegnato un fiore agli agenti di polizia impegnati nel servizio di ordine pubblico.

Il gesto, documentato anche dalle immagini dell’iniziativa, è stato presentato dagli organizzatori come un messaggio di pace e un segnale di distensione nei confronti delle forze dell’ordine.

Alla manifestazione romana ha partecipato anche l’avvocato Polacco, indicato dal partito come candidato alla carica di sindaco della Capitale, che ha affrontato diversi temi di carattere politico e sociale.

Polacco: risarcimenti per cittadini e lavoratori colpiti dalle misure Covid

Nel corso del suo intervento, Polacco ha richiamato l’attenzione sulle conseguenze delle misure adottate durante l’emergenza sanitaria, sostenendo la necessità di riconoscere risarcimenti ai cittadini, alle attività commerciali e ai lavoratori che hanno subito sospensioni.

Secondo quanto riportato nella nota del partito, l’avvocato ha espresso perplessità anche sulle decisioni governative riguardanti il reintegro del personale sanitario sospeso per il mancato rispetto degli obblighi vaccinali.

Polacco ha attribuito a tali provvedimenti anche una possibile finalità elettorale, sostenendo che non sarebbero sufficienti a modificare gli orientamenti degli elettori vicini alle posizioni del partito NOVAX.

Si tratta di valutazioni politiche espresse dall’esponente del movimento e riportate nel comunicato stampa.

Elezioni a Roma, Polacco guarda alla sfida con Gualtieri

Durante l’iniziativa nella Capitale, Polacco ha affrontato anche il tema delle future competizioni elettorali romane, dichiarandosi pronto a confrontarsi con il sindaco Roberto Gualtieri.

L’avvocato ha inoltre fatto riferimento alla scelta del candidato del centrodestra, esprimendo critiche nei confronti delle strategie politiche dello schieramento e della gestione degli investimenti destinati alla città da parte del governo.

Le dichiarazioni si inseriscono nel confronto politico in vista delle prossime scadenze elettorali e rappresentano le posizioni espresse da Polacco, senza costituire elementi indipendentemente accertati.

Le iniziative NOVAX nelle piazze italiane

Con le manifestazioni del 30 ottobre, il partito NOVAX ha inteso ribadire le proprie posizioni su alcuni dei temi che caratterizzano la sua attività politica, dalla contrarietà agli obblighi vaccinali alle richieste di risarcimento per le conseguenze dell’emergenza Covid.

La direzione nazionale ha infine sottolineato il carattere pacifico delle iniziative organizzate nelle sei città, indicando nel dialogo e nel rifiuto della violenza i principali messaggi della giornata.

Fonte: comunicato stampa della direzione nazionale del partito NOVAX del 30 ottobre. Le informazioni sullo svolgimento delle manifestazioni e le dichiarazioni politiche sono attribuite agli organizzatori.