Manifesto parità di genere: l’esperienza di Malaspina (Danone)

Danone promuove la parità di genere nella filiera italiana

Durante la seconda edizione dei ‘Winning Women Institute Awards’, sono state premiate le aziende che hanno ottenuto la certificazione di parità di genere negli ultimi sei mesi. A margine dell’evento, Sonia Malaspina, direttrice Relazioni istituzionali, comunicazione e sostenibilità di Danone Italia e Grecia e autrice del libro ‘Il Congedo Originale’, ha sottolineato l’impegno di Danone per promuovere la parità di genere.

Malaspina ha spiegato che Danone ha recentemente firmato un accordo sindacale per inserire un criterio di premialità in tutte le gare d’appalto. I fornitori che presentano la certificazione per la parità di genere avranno un vantaggio competitivo. Questo impegno si riflette anche nel ‘Manifesto per la Parità di Genere nella filiera italiana’, firmato da Malaspina e Paola Corna Pellegrini, presidente di Winning Women Institute.

Il manifesto è il risultato di un dialogo sociale all’interno di Danone e rappresenta l’impegno a premiare le aziende certificate per la parità di genere nelle gare di appalto. Malaspina ha sottolineato che il manifesto è stato redatto con la collaborazione di professionisti provenienti da diversi settori, tra cui il mondo aziendale, sindacale, associativo e legale.

L’obiettivo del manifesto è quello di migliorare la parità di genere e le opportunità di crescita femminile. Malaspina ha affermato che questo è un lavoro collettivo che porterà numerosi risultati in termini di produttività, competitività delle aziende e natalità. I dati interni di Danone confermano l’importanza di promuovere la parità di genere.

