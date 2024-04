Manuela Zero: la carriera e la vita privata dell’attrice italiana

Manuela Zero, icona dello schermo italiano

Manuela Zero è un volto noto del panorama televisivo italiano, particolarmente apprezzata per il suo ruolo da protagonista nella miniserie “Se potessi dirti addio”. Interpretando il personaggio di Vittoria, si è distinta accanto a Gabriel Garko e Anna Safroncik in questa intrigante produzione firmata Mediaset e trasmessa in esclusiva su Canale 5. Ma quali altri ruoli ha interpretato questa talentuosa attrice? Scopriamo insieme la carriera di Manuela Zero.

Vittoria: la dark lady di Manuela Zero

Nella serie “Se potessi dirti addio”, Manuela Zero veste i panni di Vittoria, una dark lady dal fascino enigmatico, sposata con il miglior amico di Marcello, interpretato da Marco Cocci. La trama della serie ruota attorno ai segreti dei vari personaggi, tra cui spicca quello di Vittoria, fondamentale per lo sviluppo della storia e la risoluzione del mistero che tiene gli spettatori con il fiato sospeso.

Manuela Zero: la talentuosa attrice campana

Manuela Zero, nata il 12 febbraio 1984 a Piano di Sorrento , vanta una carriera ricca di successi nel mondo del cinema e della televisione. Oltre al suo ruolo in “Se potessi dirti addio”, l’attrice ha lasciato il segno in diverse produzioni, tra cui “Il professor Cenerentolo” del 2015, “Le grida del silenzio” del 2018, “Quasi Orfano” del 2022 e “Dicono di te” del 2024. Oltre a questi film, Manuela Zero ha brillato anche in serie di successo come “Romanzo criminale – La serie” e nel film “Loro” di Paolo Sorrentino. Tra le sue ultime interpretazioni televisive, spicca quella nella miniserie “Fuori onda”.

La vita privata di Manuela Zero

Oltre alla sua brillante carriera sul piccolo schermo, il pubblico è curioso di conoscere più da vicino la vita privata di Manuela Zero. Circondati da voci e supposizioni, molti si chiedono se l’attrice abbia un fidanzato o un marito. Nonostante i rumors su una presunta relazione con Leonardo Pieraccioni intorno al 2015, al momento non ci sono informazioni ufficiali sullo status sentimentale della talentuosa attrice campana.

Segui Manuela Zero su Instagram

Se sei un fan di Manuela Zero e desideri rimanere aggiornato sulle sue ultime novità, ti consigliamo di seguire il suo profilo Instagram personale. Lì potrai scoprire di più sulla vita e la carriera di questa straordinaria attrice italiana.