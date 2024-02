Mara Venier critica la Rai dopo la bufera di Sanremo: “Si sbaglia perché…”

Mara Venier accusata di censura nel suo programma

Mara Venier, conduttrice di Domenica In, è al centro di una polemica che l’ha vista accusata di censura nei confronti dei suoi ospiti. La situazione si è ulteriormente complicata quando la Venier ha condiviso il pensiero filo-israeliano dell’ad Roberto Sergio, scatenando una bufera mediatica e il dissenso dei dipendenti Rai.

Solidarietà da parte di Rosario Fiorello e altri volti noti

Di fronte alla violenza dei commenti sui social network, numerosi personaggi del mondo dello spettacolo si sono schierati a sostegno di Mara Venier. Tra questi, Rosario Fiorello ha cercato di far riflettere sulle conseguenze di questa polemica. La conduttrice di Domenica In sta cercando di porre fine a questa situazione, pubblicando un post su Instagram condividendo una parte della canzone Redemption di Bob Marley, che recita: “Si sbaglia sempre. Si sbaglia per amore, per gelosia. Si sbaglia per poter chiedere scusa, per poter ammettere di aver sbagliato. Si sbaglia per crescere e per maturare. Si sbaglia perché non si è perfetti, si è umani“.

La controversia sul comunicato pro-Israele

Durante l’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha ospitato i cantanti che hanno partecipato al Festival di Sanremo. Dopo gli appelli “Stop al genocidio” lanciati sul palco del Teatro Ariston, la conduttrice ha letto un comunicato pro-Israele, firmato da Roberto Sergio. Successivamente, la Venier ha dichiarato: “Un messaggio che condividiamo tutti“. Questo ha scatenato una lunga polemica e ha portato la conduttrice a dover affrontare l’argomento in un’intervista con Aldo Cazzullo, in cui ha ammesso di aver pianto molto per quanto accaduto e ha assicurato di non aver censurato nessuno. Inoltre, ha invitato nuovamente Dargen D’Amico nel suo programma. Nel frattempo, i dipendenti della Rai si sono dissociati dalla lettera firmata da Roberto Sergio attraverso un comunicato ufficiale.

