Maratona di RomaOstia da marzo 2024: iscrizioni aperte

L’azienda adidas rafforza il suo impegno nel mondo del running unendosi, a partire da marzo 2024, alla celebre e partecipata Mezza Maratona di RomaOstia. Questa collaborazione rappresenta un progetto di notevole importanza e ampio respiro, della durata quadriennale.

La storia di RomaOstia: quarantanove edizioni di passione sportiva

Fondata nel 1974, la Mezza Maratona di RomaOstia raggiunge la quarantanovesima edizione. Con i suoi 21,097 km, si tratta di una delle gare più longeve d’Italia. Ogni anno, questa competizione vede la partecipazione di campioni di livello mondiale, vincitori di varie World Majors, e di appassionati runner, accomunati dalla passione per lo sport.

Iscrizioni aperte: un’opportunità per tutti gli appassionati di running

Le iscrizioni sono aperte fino al 19 febbraio sul sito www.romaostia.it. Dal 20 febbraio, e fino a esaurimento pettorali, sarà possibile iscriversi donando 5 euro ad una delle Organizzazioni No Profit partner, fra cui Komen Italia Onlus, Policlinico Gemelli e Never Give Up, nell’ambito dell’iniziativa collegata al “mese del cuore” di febbraio.

Adidas e RomaOstia: una partnership per sostenere gli atleti

Arnaud Jeangirard, VP Brand South di adidas, commenta: “Siamo molto onorati di questa partnership con RomaOstia, che ci offre un’ulteriore opportunità per essere presenti nella comunità degli atleti e dei runner, attraverso prodotti studiati per soddisfare diverse esigenze e aspirazioni.”

The Running Lab: supporto e consulenze per migliorare le prestazioni

L’iniziativa The Running Lab, promossa da adidas, coinvolge oltre 30 appuntamenti nel corso dell’anno in varie città italiane. Consente agli appassionati di incontrare consulenti adidas, migliorare la propria tecnica, provare le scarpe consigliate e ottimizzare l’allenamento attraverso workshop e consulenze mirate.

Adidas: Una Storia di Innovazione e Sostegno agli Atleti

Da anni, adidas si conferma come compagna fidata degli atleti, offrendo supporto e comfort su misura. Il brand si impegna costantemente nella ricerca di tecnologie innovative e design all’avanguardia, fornendo calzature e abbigliamento sportivo concepiti per garantire le migliori prestazioni, un’economia di corsa e un maggiore comfort.

