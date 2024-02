Marchesi resta ai domiciliari in attesa di ulteriori sviluppi

Gabriele Marchesi resterà ai domiciliari in Italia fino a maggio

La Corte d’appello di Milano ha deciso che Gabriele Marchesi, il 23enne coindagato insieme a Ilaria Salis per l’aggressione a dei militanti di estrema destra a Budapest un anno fa, non sarà consegnato all’Ungheria e rimarrà ai domiciliari in Italia almeno fino a maggio. La decisione è stata presa dopo che la Corte ha richiesto ulteriori informazioni all’Ungheria riguardo a possibili misure cautelari alternative. Il procedimento è stato rinviato al prossimo 18 maggio. Attualmente, Marchesi si trova ai domiciliari a Milano in seguito a un mandato di arresto europeo emesso per i fatti accaduti nel febbraio 2023.

Ulteriori informazioni richieste all’Ungheria

La situazione attuale di Gabriele Marchesi

