Marcia per la legalità a Molfetta: cittadini chiedono rispetto per la vita

Nicolò Fabi porta la sua voce a Molfetta

Il brano “Io sono l’altro” di Nicolò Fabi ha risuonato nella piazza Vittorio Emanuele a Molfetta, nel Barese, dando vita a una marcia carica di significato. Accanto alla chiesa di Santa Teresa, le parole del cantautore romano hanno guidato un corteo promosso dalle associazioni locali e dalla Chiesa di Molfetta. L’obiettivo era sensibilizzare sulla necessità di fermarsi a riflettere sulla violenza che ha recentemente colpito la città.

“Le parole del cantautore hanno dato voce a una marcia fatta di passi, sguardi e mani che hanno intrecciato cartelli che hanno chiesto legalità.”

Preoccupazione e mobilitazione a Molfetta

La comunità di Molfetta è stata scossa da episodi preoccupanti, come l’incidente avvenuto la notte di Capodanno in piazza Vittorio Emanuele, quando un gruppo di giovani, inclusi alcuni minorenni, ha vandalizzato un’auto facendo esplodere petardi nel motore. La maggior parte di loro è stata oggetto di misure cautelari da parte dei carabinieri. Più recentemente, il 23enne Dario De Gennaro è stato accoltellato a morte in un appartamento del rione Immacolata. L’autore dell’omicidio, il 29enne Onofrio De Pasquale, si è costituito ed è attualmente in custodia.

“La comunità si è mobilitata, percorrendo le strade e le piazze vicine alle parrocchie del centro, in un gesto di solidarietà e preghiera.”

Appello per la pace e la legalità

Il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, ha lanciato un appello alle istituzioni educative, alle famiglie e alle associazioni affinché si impegnino nella trasmissione di valori fondamentali ai giovani. Messaggi di rispetto per la vita e per la persona, insieme alla promozione della non violenza e del rispetto della legalità, sono al centro dell’invito del sindaco per costruire una comunità più consapevole e pacifica.

“Mi rivolgo a tutte le agenzie educative, a partire dalle scuole, che insieme alle famiglie, alle parrocchie e alle Istituzioni, devono trasmettere ai più giovani messaggi di rispetto della persona e della vita e rilanciare l’importanza della non violenza e del rispetto della legalità.”

