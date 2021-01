«Non chiamatelo mondo virtuale… non è un videogame! Questo è il mondo reale».

Divulgatore, docente, scrittore e consulente, MARCO CAMISANI CALZOLARI lavora nel mondo digitale da 25 anni. Insegna Comunicazione Digitale all’Università ed è autore di diversi saggi sul marketing e la comunicazione digitale. È consulente per grandi aziende ed è un pioniere del settore dal 1994. Dagli anni 90 divulga cultura digitale attraverso i mass media.

Marco ha sempre avuto a cuore il suo Paese ed è per questo che attraverso il suo lavoro di continua ricerca e divulgazione si è posto come missione quella di rendere persone e aziende in Italia sempre più consapevoli delle opportunità che offre il digitale.

Negli ultimi anni, la sua opera si è concretizzata sempre di più grazie alla visibilità ottenuta attraverso importanti mass media italiani che gli hanno dato spazio consentendogli di far arrivare il suo messaggio al grande pubblico.

Dal 2017 è inviato di Striscia la Notizia con una rubrica dedicata proprio al digitale in cui tratta diversi temi in modo semplice e diretto: dalle truffe online alle app utili, dalle fake news alle ultime novità legate al mondo digitale.

