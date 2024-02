Marco De Vincenzo, nuovo Academic Mentor Ied Moda Milano

Marco De Vincenzo diventa Academic Mentor all’Istituto Europeo di Design

Marco De Vincenzo, stilista e creative director di Etro, è stato nominato Academic Mentor presso l’Istituto Europeo di Design (IED) di Milano. L’annuncio è stato dato dalla Scuola di Moda della sede milanese, dove De Vincenzo avrà il compito di seguire e supportare cinquecento studenti e studentesse dei corsi triennali in Fashion Design e Shoes and Accessories Design.

L’esperienza di un ritorno alle origini

Diplomato nel 2000 proprio presso l’IED di Roma, Marco De Vincenzo ha fondato il suo marchio omonimo ed è diventato uno dei nomi più importanti nel mondo della moda. Ora, tornando alla sua alma mater come Academic Mentor, De Vincenzo si sente di poter donare agli altri l’esperienza che ha accumulato nel corso degli anni. “Penso di avere l’esperienza che non avevo allora e di poterla donare agli altri, così come altre persone hanno fatto con me: è come un passaggio di consegne”, ha dichiarato il 45enne stilista.

Un momento magico di condivisione

La nomina di Marco De Vincenzo ad Academic Mentor all’Istituto Europeo di Design rappresenta un momento magico e illuminante per lui. La scuola ha sempre avuto un significato speciale per il designer, che ricorda con affetto i suoi anni da studente. “La scuola ha rappresentato per me, diversi anni fa, un momento magico e illuminante di condivisione. Tornarci rinnova questa sensazione”, ha commentato De Vincenzo. Ora, avendo raggiunto un punto importante nella sua carriera, il designer è entusiasta di poter contribuire alla formazione dei futuri talenti della moda.

