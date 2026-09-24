Marco Manzo e la legittimazione del tatuaggio: un metodo che porta i tatuaggi nei musei di tutto il mondo

Ultimo aggiornamento il 25 Settembre 2026 by Emiliano Belmonte

Dal MACRO e dalla Biennale di Venezia fino a New York: il percorso dell’artista romano e il Manifesto del Tatuaggio Artistico Contemporaneo

Per comprendere il percorso che negli ultimi anni ha portato il tatuaggio a confrontarsi sempre più apertamente con musei, istituzioni e categorie proprie dell’arte contemporanea, il lavoro di Marco Manzo costituisce un caso particolarmente significativo. Artista visivo, tatuatore, scultore e designer, Manzo ha costruito la propria ricerca intorno a una tesi precisa: il supporto non determina il valore artistico dell’opera. Se l’artista contemporaneo può intervenire sulla tela, sul marmo, sul metallo, sullo spazio o attraverso il video, anche il corpo e la pelle possono diventare supporti di una ricerca artistica.

Da questa impostazione nasce quello che si potrebbe definire un vero e proprio “metodo Manzo”: non limitarsi ad affermare che il tatuaggio sia arte, ma inserirlo concretamente nei luoghi nei quali l’arte viene esposta, studiata e discussa. Musei, Biennali, monumenti, cataloghi, tavole rotonde e performance diventano così strumenti di un processo di legittimazione culturale.

È un percorso sviluppato attraverso tappe successive, nel quale il tatuatore non viene più considerato esclusivamente come esecutore tecnico e il tatuaggio non è più osservato soltanto come decorazione corporea. Entrambi vengono messi in relazione con il sistema e con i linguaggi dell’arte contemporanea.

Dall’esclusione all’“accoglimento ufficiale” nel mondo dell’arte

Una delle prime questioni affrontate da Manzo è stata quella sociale. Nel materiale che ricostruisce il suo percorso viene ricordata, tra le prime esperienze di contaminazione, una performance legata all’Alta Moda Roma ospitata al MAXXI, nella quale modelle tatuate con lo stile ornamentale dell’artista venivano presentate in relazione all’alta moda, trasformando idealmente il tatuaggio in un “abito” permanente sul corpo.

Ma uno dei passaggi istituzionali più importanti arriva nel 2016 con Tattoo Forever, alla Pelanda del MACRO di Roma dal 2 giugno al 24 luglio. Il sito ufficiale del museo la presenta come una grande mostra internazionale dedicata al tatuaggio inteso come espressione artistica e parla esplicitamente di un suo “accoglimento ufficiale nel mondo dell’arte”. La direzione artistica venne affidata proprio a Marco Manzo.

È un passaggio importante perché il tatuaggio non entra nel museo soltanto attraverso fotografie di corpi tatuati o come fenomeno antropologico e di costume. Viene posto in dialogo con pittura, grafica, fotografia, scultura e con il lavoro di artisti contemporanei. Il corpo, supporto vivo e inevitabilmente temporaneo, entra così nella riflessione museale.

Nel progetto erano coinvolti artisti italiani e internazionali e differenti discipline. Nel materiale fornito per questo articolo viene ricordata anche la sezione Tattoo for Peace, concepita per mostrare come il tatuaggio potesse superare la dimensione strettamente individuale e farsi veicolo di messaggi e questioni sociali.

È qui che emerge uno degli aspetti centrali del “metodo Manzo”: non chiedere al sistema dell’arte di accettare astrattamente il tatuaggio, ma costruire occasioni nelle quali esso possa essere valutato attraverso gli stessi strumenti culturali utilizzati per gli altri linguaggi contemporanei.

TATU-ART(I) e il Manifesto del Tatuaggio Ornamentale

Un’altra tappa del percorso è rappresentata dalla rassegna TATU-ART(I) al MACRO di via Nizza, dove Manzo ricoprì il ruolo di artista e curatore e presentò il Manifesto del Tatuaggio Ornamentale. Nel materiale preparatorio viene ricordata anche una tavola rotonda dedicata al tatuaggio come espressione artistica, alla quale parteciparono figure provenienti dalla storia dell’arte, dalla sociologia e dal giornalismo culturale, tra cui Giorgio Di Genova e Pietro Zocconali.

Il Manifesto diventa fondamentale perché trasforma una pratica artistica in una posizione teorica.

Non basta più produrre tatuaggi artisticamente complessi: occorre formulare un pensiero sul tatuaggio, sul corpo e sul rapporto tra autore, opera e supporto. Il corpo non è semplicemente la superficie sulla quale viene trasferita un’immagine, ma parte integrante dell’opera.

La rassegna segnò inoltre un passaggio simbolicamente rilevante: secondo la documentazione fornita, Manzo, nella sua qualità di curatore, consegnò ad alcuni tatuatori attestati di valore artistico all’interno di un museo d’arte contemporanea, mentre la rassegna e il Manifesto furono documentati nel relativo catalogo.

In questo modo cambia anche la posizione del tatuatore. Non più soltanto professionista di una tecnica, ma possibile autore di una ricerca artistica riconoscibile.

La Biennale di Venezia: dal corpo all’architettura

Il passaggio successivo porta il tatuaggio in uno dei contesti internazionali più significativi.

Nel 2018 Marco Manzo figura ufficialmente tra gli espositori del Padiglione Guatemala alla 16ª Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, intitolato Stigma. La documentazione ufficiale della Biennale indica Manzo tra gli artisti del Padiglione insieme a Regina Dávila, Adriana Padilla Meyer, Studio Domus, UR Project ed Elsie Wunderlich.

Qui la ricerca si amplia: il tatuaggio dialoga con l’architettura e con la struttura stessa del corpo.

È in questo contesto che trova spazio anche il progetto Lastre, composto da 66 radiografie sulle quali la ricerca di Manzo mette in relazione struttura anatomica, segno e tatuaggio. Il principio è concettualmente potente: se lo scheletro può essere assimilato alla struttura portante di un edificio, il tatuaggio può diventarne idealmente la facciata.

Un anno dopo, nel 2019, Manzo partecipa anche al Padiglione Guatemala della 58ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia. La pagina ufficiale della Biennale conferma la presenza di Marco Manzo ed Elsie Wunderlich nel progetto Interesting State, dedicato in particolare alla violenza contro le donne e alla possibilità dell’arte di trasformarsi in strumento di denuncia e riscatto.

Il tatuaggio acquista così anche una dimensione sociale: non soltanto espressione individuale, ma linguaggio capace di affrontare violenza, identità, libertà e condizione femminile. Nel materiale relativo a questa esperienza viene ricordato come il Manifesto del Tatuaggio Ornamentale fosse legato proprio a una diversa rappresentazione del corpo femminile: non più soltanto soggetto dell’opera, ma esso stesso forma artistica.

Il Vittoriano e l’“Apoteosi del Tatuaggio”

Nel dicembre 2018 arriva un’altra tappa significativa: Apoteosi del Tatuaggio, personale di Marco Manzo al Complesso del Vittoriano – Ala Brasini di Roma.

L’esposizione mette insieme tatuaggi, sculture in bronzo, alluminio, ceramica e marmo, fotografia, arte digitale, videoarte, installazioni e performance. Non viene quindi presentato il tatuaggio come universo separato, ma come elemento di una produzione artistica capace di attraversare materiali e discipline differenti.

Ed è precisamente questa trasversalità a spiegare il metodo costruito negli anni da Manzo: se il segno dell’artista mantiene una propria identità passando dalla pelle al marmo, dal bronzo alla radiografia, dalla performance alla scultura, allora il tatuaggio può essere letto come uno dei supporti possibili della ricerca dell’autore e non come una categoria culturalmente separata dall’arte.

Il confronto con le istituzioni ecclesiastiche

Il percorso ha coinvolto persino uno spazio apparentemente molto distante dalla cultura del tatuaggio.

Nel 2024 la chiesa di Santa Maria dei Miracoli, in Piazza del Popolo a Roma, ha ospitato un’installazione di Manzo con opere quali La Maddalena pacificata e Croce gloriosa dei miracoli, incentrate anche sui temi della violenza, della riconciliazione e della speranza.

Nel materiale fornito per ricostruire questa storia viene attribuita a don Pino Lorizio, direttore dell’Ufficio Cultura del Vicariato di Roma, una dichiarazione sul tatuaggio come forma d’arte. L’episodio viene interpretato come un ulteriore incontro tra realtà tradizionalmente considerate lontane: cultura ecclesiastica e arte del tatuaggio.

Anche questo rientra nella logica del metodo: portare il tatuaggio nei luoghi dai quali storicamente ci si sarebbe aspettati la sua esclusione.

New York: dal Metropolitan Museum al MoMA

Negli ultimi anni il percorso di Manzo si è spostato sempre più decisamente negli Stati Uniti.

Nel maggio 2024 al Metropolitan Museum of Art di New York si è tenuto un approfondimento sulla sua carriera nell’ambito della presentazione dell’Atlante dell’Arte Contemporanea. In quella circostanza è stata presentata anche l’installazione Lastre, composta da 66 opere e già collegata all’esperienza della Biennale di Architettura di Venezia; fonti giornalistiche riferiscono inoltre della donazione dell’installazione proveniente da una collezione privata.

Pochi mesi dopo la ricerca di Manzo approda anche nel contesto di Art Basel Miami Beach 2024, proseguendo quel processo di internazionalizzazione che lega la riflessione sul tatuaggio non soltanto ai musei ma anche al sistema espositivo e al mercato dell’arte contemporanea.

Il 2026 segna quindi una nuova tappa.

Il 19 giugno 2026, nell’ambito di un evento al Museum of Modern Art di New York dedicato all’Atlante dell’Arte Contemporanea, è stato previsto un approfondimento sulla ricerca artistica di Manzo e la presentazione del suo Manifesto del Tatuaggio Artistico Contemporaneo. La notizia è stata riportata, tra gli altri, da Sky TG24 e ANSA.

L’Atlante accoglie un estratto del Manifesto, mentre l’appuntamento newyorkese ne porta al centro la formulazione complessiva.

È importante il significato teorico di questa nuova fase. Se il primo Manifesto era concentrato sul tatuaggio ornamentale, quello del 2026 allarga la prospettiva al tatuaggio artistico contemporaneo nel suo complesso.

La questione diventa quindi sistemica.

Il tatuaggio, secondo la prospettiva proposta da Manzo, deve poter essere considerato opera d’arte viva, studiabile e documentabile, ma anche certificabile, tracciabile, conservabile nella documentazione e potenzialmente collezionabile. Il Manifesto assume la forma di una lettera aperta indirizzata alle istituzioni museali internazionali e pone questioni destinate a diventare sempre più rilevanti: come si cataloga un’opera il cui supporto è un essere umano? Come se ne certifica l’autenticità? Come si conserva un’opera destinata biologicamente a trasformarsi e, infine, a scomparire?

Qui il paradosso del tatuaggio diventa il suo elemento artisticamente più interessante: l’opera può aspirare alla permanenza del segno, ma il suo supporto è inevitabilmente temporaneo.

Dal tatuaggio al tatuatore: la vera portata del “metodo Manzo”

Il risultato più interessante del percorso non riguarda quindi esclusivamente il tatuaggio.

Riguarda anche chi lo realizza.

Portare un tatuaggio in un museo significa inevitabilmente porre una seconda domanda: se esiste un tatuaggio riconoscibile come opera artistica, quale posizione deve essere attribuita al suo autore?

Il percorso costruito da Marco Manzo tenta di rispondere attraverso i fatti prima ancora che attraverso le definizioni: mostre museali, curatele, cataloghi, Manifesti, performance, Biennali, tavole rotonde, sculture, installazioni, riconoscimenti e contaminazioni con moda, architettura e design.

È questo, in definitiva, il nucleo del “metodo Manzo”: spostare il problema dalla domanda generica “il tatuaggio è arte?” a una questione più propriamente storico-artistica: quando un tatuaggio possiede ricerca, linguaggio autonomo, riconoscibilità autoriale, contenuto concettuale e capacità di dialogare con le istituzioni culturali, perché dovrebbe essere giudicato con criteri radicalmente differenti da quelli utilizzati per gli altri linguaggi dell’arte contemporanea?

Non significa sostenere che ogni tatuaggio sia automaticamente un’opera d’arte, così come non ogni oggetto dipinto, scolpito o fotografato acquisisce automaticamente valore artistico. Significa rivendicare la possibilità che il tatuaggio venga valutato come arte.

Ed è probabilmente qui che si trova il punto decisivo dell’intero percorso.

Dal MACRO alla Biennale di Venezia, dal Vittoriano alle esperienze romane, dal Metropolitan Museum fino all’evento del 2026 al MoMA, Manzo ha perseguito una strategia coerente: far uscire il tatuaggio dalla categoria nella quale era stato storicamente confinato e sottoporlo al confronto diretto con il sistema dell’arte contemporanea.

Il Manifesto del Tatuaggio Artistico Contemporaneo rappresenta così non soltanto una dichiarazione poetica personale, ma il tentativo di codificare una battaglia culturale iniziata anni prima.

Una battaglia che riguarda la pelle, ma soprattutto il concetto stesso di opera.

Perché nel momento in cui il museo accetta di interrogarsi su un’opera incisa su un corpo vivo, la domanda non è più soltanto se il tatuaggio possa entrare nella storia dell’arte.

La domanda diventa quanto la storia dell’arte contemporanea sia disposta ad ampliare ancora una volta i propri confini.