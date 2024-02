Marco Mengoni: gestire la fragilità per superarla - avvisatore.it

Marco Mengoni: “Gestire la fragilità è parte dell’essere umano”

Marco Mengoni, co-conduttore della prima serata del festival di Sanremo, ha parlato apertamente dei suoi momenti più difficili e di come affronta la fragilità. Secondo il cantante, non si tratta di evitare la fragilità, ma di trovare gli strumenti per gestirla.

“Sicuramente si esce da questi momenti educandosi e con un aiuto: io una volta a settimana parlo con una terapeuta e sono molto felice di questo, di giocare con tutti i miei pensieri anche quelli più estremi”, ha dichiarato Mengoni.

Il cantante sottolinea che il lavoro non viene fatto solo dal terapeuta, ma da sé stesso. “Non si deve rifiutare niente di tutte le emozioni, bisogna imparare a gestirle”, ha aggiunto.

L’importanza di affrontare la fragilità

Affrontare la fragilità è un aspetto fondamentale dell’essere umano. Non si tratta di evitare o nascondere le emozioni, ma di imparare a gestirle. Marco Mengoni sottolinea l’importanza di educarsi e di cercare aiuto quando necessario.

Parlare con una terapeuta una volta a settimana è diventato un’abitudine per Mengoni, che trova beneficio nel confrontarsi con i propri pensieri, anche quelli più estremi. Questo processo di auto-riflessione e di gestione delle emozioni è un passo importante per superare i momenti difficili e crescere come individuo.

Accettare tutte le emozioni

Marco Mengoni sottolinea l’importanza di non rifiutare nessuna emozione, ma di imparare a conviverci. Accettare tutte le sfumature delle emozioni umane è parte integrante del percorso di crescita personale.

La fragilità non deve essere vista come un punto debole, ma come una caratteristica intrinseca dell’essere umano. Ognuno ha i propri momenti di difficoltà e imparare a gestirli è fondamentale per il proprio benessere mentale.

Marco Mengoni, con la sua apertura e sincerità, offre un esempio positivo di come affrontare la fragilità e trovare gli strumenti per gestirla. Il suo messaggio è di non aver paura di confrontarsi con le proprie emozioni e di cercare aiuto quando necessario.

Come afferma Mengoni stesso, “Non credo si debba uscire dalla fragilità, ma trovare gli strumenti per gestirla: è comunque parte dell’essere umano”.

