“Marco Mengoni si prepara per il palco di Sanremo 2024: svela il suo modo di affrontare l’ansia e le sue ispirazioni”

Marco Mengoni: Il suo ritorno a Sanremo come co-conduttore

Marco Mengoni, il cantante italiano di successo, si prepara per il suo ritorno al Festival di Sanremo come co-conduttore al fianco di Amadeus. Dopo aver trionfato nella kermesse nel 2023 con la sua canzone “Due vite”, Mengoni è stato scelto da Amadeus per affiancarlo nella conduzione della prima serata del 2024. In un’intervista, Mengoni ha condiviso la sua emozione per questa opportunità unica: “Mi sento molto fortunato, attiro l’invidia di molti amici. Non avrei mai pensato di dire ‘dirige l’orchestra il maestro…'”, scherza il cantante. Mengoni ha anche rivelato di aver studiato molti Festival di Sanremo del passato per prepararsi a questo ruolo.

L’ispirazione di Marco Mengoni: Anna Marchesini

Durante l’intervista, Marco Mengoni ha parlato dell’ispirazione che ha avuto per affrontare il ruolo di co-conduttore. Ha citato Anna Marchesini, l’attrice e comica italiana che ha co-condotto il Festival di Sanremo nel 1986, 1987 e 1989. Mengoni ha ammirato profondamente Marchesini e ha rivelato che si è ispirato molto a lei: “Per me Anna Marchesini è il genio assoluto. Mi sono ispirato molto a lei, con cui sento un feeling molto profondo. Non ho un grammo del suo talento nel fare il co-conduttore, ma mi ha ispirato molto”. Mengoni ha anche condiviso il suo segreto per superare l’imbarazzo durante la conduzione: “Faccio le voci, anche quando sono con i miei amici”.

Cosa aspettarsi dalla prima serata del Festival di Sanremo 2024

Oltre al suo ruolo di co-conduttore, Marco Mengoni porterà anche la sua musica sul palco del Festival di Sanremo 2024. Ha rivelato che avrà poco tempo a disposizione, ma presenterà la sua canzone “Due vite” in una scenografia suggestiva e poi eseguirà alcune delle sue altre canzoni. Scherzando, Mengoni ha detto che cercherà di evitare di sbagliare i nomi durante la serata. Questa sarà la sua prima esperienza come co-conduttore e, sebbene ci siano state speculazioni su un possibile show tutto suo o persino sulla conduzione di Sanremo da solo, Mengoni ha dichiarato che ha ancora molto da imparare e da dimostrare.

Con il suo ritorno al Festival di Sanremo come co-conduttore, Marco Mengoni dimostra ancora una volta il suo talento e la sua versatilità. I fan non vedono l’ora di vederlo sul palco e di godersi la sua musica.

