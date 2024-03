Mare Fuori 4: Il Racconto delle Vicende Emozionanti dei Giovani detenuti

La quinta puntata della quarta stagione di “Mare Fuori 4” andrà in onda mercoledì 13 marzo su Rai 2, con protagonisti come Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Massimiliano Caiazzo, Maria Esposito e Matteo Paolillo. La trama si svolge all’IPM di Napoli, dove giovani detenuti e i loro mentori lottano quotidianamente per garantire loro un futuro migliore. La serie si articola in sette prime serate con appuntamento settimanale ogni mercoledì, dal 14 febbraio al 27 marzo.

Anticipazioni della Quinta Puntata di Mare Fuori 4

Nel nono episodio in onda mercoledì 13 marzo, Rosa sembra decisa a seguire il suo cuore accettando la proposta di Carmine e di iniziare una nuova vita insieme. Nel frattempo, all’IPM c’è preoccupazione per la sparizione di una pistola, con Mimmo sospettato di essere coinvolto in un’aggressione. La tensione cresce quando Beppe tenta di proteggere Mimmo dai pericoli che lo circondano.

Trama dell’Episodio 9 di Mare Fuori 4

Nel frattempo, Carmela scopre la decisione di Rosa di sposare Carmine e teme le possibili conseguenze con la madre di lui, Donna Wanda Di Salvo. Cucciolo cerca di proteggere suo fratello da influenze negative, mentre si intrecciano le storie di diversi personaggi che devono affrontare le proprie sfide e decisioni difficili.

Trama dell’Episodio 10 di Mare Fuori 4

Nel decimo episodio, il personaggio di Cardiotrap cerca di aiutare Alina, il cui passato sembra tornare a tormentarla. Cucciolo, dopo una delusione amorosa, si prepara a confrontarsi con Edoardo Conte. Nel frattempo, si svelano verità sconvolgenti riguardo a Mimmo e il suo coinvolgimento in un brutale crimine.

Programmazione e Riproduzione di Mare Fuori 4

La serie va in onda ogni mercoledì dal 14 febbraio al 27 marzo alle 21.20 su Rai 2. Le puntate sono disponibili in replica su RaiPlay, la piattaforma di video on demand della Rai. Gli spettatori possono godersi la visione in diretta su Rai 2 o in streaming su RaiPlay al momento della trasmissione.

Dove Vedere la quinta puntata di Mare Fuori 4 in Streaming

Gli appassionati della serie possono guardare la quinta puntata e tutti gli altri episodi della quarta stagione su RaiPlay a partire dal 14 febbraio. Questo permette agli utenti di rivivere i momenti più emozionanti della serie in qualsiasi momento e ovunque si trovino.