Mare Fuori 4: Il ritorno atteso dai fan su Rai 2

Una sorpresa per gli appassionati di Mare Fuori: gli ultimi due episodi della quarta stagione disponibili su RaiPlay

Una piacevole sorpresa per tutti gli appassionati di Mare Fuori. Alla mezzanotte del 14 febbraio su RaiPlay sono stati resi disponibili gli ultimi due episodi della quarta stagione della serie italiana che ha battuto tutti i record.

I 12 episodi, resi disponibili sulla piattaforma di streaming dal 1° febbraio scorso, annunciati inizialmente, diventano così 14. Come spiega il regista Ivan Silvestrini, attraverso il suo account Instagram, rivolgendosi ai fan della serie, “avremmo voluto girare un film di Mare Fuori, non ci siamo riusciti, ma così avrete comunque 90 minuti di scene in più“.

La quarta stagione di Mare Fuori debutta su Rai 2 con i primi due episodi

Stasera invece la quarta stagione di Mare Fuori debutta su Rai 2 con i primi due episodi, in onda in prima serata.

Anticipazioni della prima puntata

Si riparte con il colpo di pistola sparato da Rosa Ricci verso il padre Salvatore. L’uomo riesce a salvarsi, riportando una ferita al braccio, ma la ragazza, spinta dai sensi di colpa, rimetterà in discussione la sua relazione con Carmine di Salvo, rampollo di un clan camorristico avverso alla sua famiglia. Don Salvatore finisce in ospedale, ricoverato nella stessa struttura in cui Edoardo si sta riprendendo dall’attentato subito.

Continua intanto la relazione segreta tra Cucciolo e Milos che cercano di capire chi ne è a conoscenza, mentre Silvia è ancora invischiata in traffici loschi.

Optimagazine

About The Author