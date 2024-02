Mare Fuori 4: Segreti e Intrighi tra i Ragazzi dell’Istituto Penale per i Minorenni

Panoramica su Mare Fuori 4 e l’appuntamento in tv

La serie televisiva Mare Fuori 4 continua a tenere incollati i telespettatori con la sua trama avvincente che si svolge tra i ragazzi dell’Istituto Penale per i Minorenni di Napoli. Le vicende dei personaggi, tra segreti, passioni e intrighi, promettono colpi di scena e momenti intensi che coinvolgeranno il pubblico anche nella terza puntata.

Il Racconto degli Ultimi Episodi: “Questioni di Scelte” e “Ragazzi Fuori”

“Questioni di Scelte”: In questo episodio, la tensione è alle stelle. Carmine è tormentato dal suo amore per Rosa, mentre Pino si trova a confrontarsi con i sensi di colpa per aver deluso Kubra, sperando in una seconda possibilità. Massimo è determinato a scoprire il legame tra Donna Wanda e il trauma di Consuelo, e decide di affrontare la situazione. Nel frattempo, Edo è determinato a rintracciare i soldi dei Ricci, sospettando dell’avvocato D’Angelo. Micciarella ha l’opportunità di incontrare sua madre, ma si rifiuta. Giulia, invece, decide di riprendere a lavorare con la sua musica insieme al suo produttore.

“Ragazzi Fuori”: Silvia e Micciarella vivono una notte che cambierà per sempre le loro vite, tornando all’Istituto Penale per i Minorenni. Cardiotrap viene pressato da Crazy J per tornare a cantare insieme, mentre scopriamo di più sul passato rigido e religioso della ragazza milanese. Un’intensa dinamica si sviluppa tra Carmine, Rosa e Cucciolo, con intrighi e gelosie. Edoardo riceve visite inaspettate che lo porteranno a fare scelte cruciali per il suo futuro. Crazy J riesce a realizzare il suo desiderio di cantare con Cardiotrap, rivelando però altri motivi che muovono le sue azioni.