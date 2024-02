Margherita Buy debutta come regista: “Una piccola rinascita”

Margherita Buy debutta alla regia con ‘Volare’

Margherita Buy si cimenta per la prima volta dietro la macchina da presa con il film ‘Volare’, in uscita il 22 febbraio. L’attrice, nota per le sue interpretazioni in film di successo come quelli di Nanni Moretti e Carlo Verdone, descrive questa nuova esperienza come una “piccola rinascita”. In un’intervista all’Adnkronos, Buy racconta: “Ci ho lavorato tanto. Ma quando ti metti alla prova così, quando affronti una cosa che ti fa anche un po’ paura e che non è esattamente quello che sai fare ma ti metti alla prova e ci riesci in qualche modo, è davvero una piccola rinascita”.

La sfida di raccontare con semplicità

Nel film, Buy interpreta il ruolo di AnnaBì, un’attrice con la fobia di volare. Parlando della sua esperienza alla regia, Buy sottolinea: “Non ho fatto scelte particolarmente ardite, ho scelto di raccontare con una regia molto semplice, però ci tenevo tanto a questo racconto, era una cosa mia, l’ho scritto insieme a Doriana Leondeff e Antonio Leotti, l’ho scritto, ci ho messo tanto tempo e alla fine ho maturato questa decisione di farlo io”.

La pellicola affronta il tema della paura in modo autobiografico, come sottolinea l’attrice: “La paura di volare è molto autobiografica. Se prima mi dava tanta frustrazione, ora mi sono abbastanza accettata, lo prendo con un po’ più di tranquillità, è diventata una cosa che accetto”.

Un’esperienza intensa e coinvolgente

Lavorare come attrice e regista contemporaneamente è stata un’esperienza faticosa per Buy. Riguardo al futuro, Buy riflette: “Mi piacerebbe rifare questa esperienza, ma il mio lavoro è naturalmente come attrice. Se tornassi alla regia forse non lo interpreterei io, perché è stato un po’ troppo faticoso. A quel punto mi dedicherai di più alla regia, alla direzione degli attori”. Nel cast del film, oltre a Buy e alla collega Elena Sofia Ricci, spiccano nomi come Anna Bonaiuto, Giulia Michelini, Sergio Rubini ed Euridice Axen. Un ruolo particolare è quello della figlia di Buy, Caterina De Angelis, che interpreta il personaggio di Serena, portando la madre a confrontarsi con nuove sfide e a esplorare il rapporto madre-figlia in modo diverso. Buy conclude con una nota di umoristica incertezza sul futuro: “Oh, signore, non so che film voglio fare, non lo so. Il futuro già così mi fa una paura tremenda”.

