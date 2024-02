Maria De Filippi elimina Roberta e Alessandro da Uomini e Donne

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: un confronto dietro le quinte a Uomini e Donne

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne, hanno regalato uno spettacolo dietro le quinte durante una recente registrazione. Il cavaliere ha cercato di riconquistare la dama di Cassino, inseguendola nei corridoi e cercando di spiegare il suo comportamento passato. Dopo questo scontro, Roberta ha rivelato che si sono sentiti al telefono.

Nonostante le anticipazioni suggeriscano che alla fine Alessandro lasci il programma con Roberta, la dama cerca di mantenere la sua riserva durante questa puntata. Alessandro, d’altra parte, si dice pronto ad aspettarla e a dimostrarle il suo amore. Nel frattempo, Roberta sembra volerlo rendere geloso facendosi corteggiare da Gianluca, un nuovo cavaliere. Maria De Filippi cerca di spronare Alessandro, ma senza successo.

“Per come lei guarda Gianluca sembra una donna che vuole andare avanti dopo essere stata male, perché non vede niente di concreto da te. Se ti interessa perché non fai quello che ha fatto Alessio? Ti ha visto uscire con tutte. E tu arrivi a dire ‘non fare scendere nessuno perché mi interessa lei’. Ma questo è solo un pezzetto”, afferma Maria.

Gianni Sperti concorda con la conduttrice e invita Alessandro a dimostrare concretamente il suo interesse. Alessandro si aggrappa al fatto che Roberta non lascerebbe il programma con lui. Mentre tutti lo esortano a trovare un gesto significativo per dimostrare il suo amore, Maria cerca di spronare anche Roberta a vivere questa storia al di fuori del programma.

Secondo molti telespettatori, Maria sarebbe stanca di questa situazione e incoraggerebbe i due a lasciare il programma. Maria stessa afferma di non capire la logica delle azioni di Alessandro, ma crede che Uomini e Donne non sia il posto adatto per conoscere veramente l’uomo. Alla fine, sembra che Roberta ceda e lasci il programma, seguita da Alessandro. Maria rassicura Roberta che potrà tornare in futuro se decidesse di uscire.

Ernesto Russo torna a Uomini e Donne: la reazione di Ida e la battuta per Barbara

Ernesto Russo, dopo aver lasciato la corte di Ida Platano, torna a essere un cavaliere nel Trono Over di Uomini e Donne. Ida accoglie Ernesto a braccia aperte, riconoscendo che è stato gentile con lei durante il loro percorso. Tutti sono felici di vederlo tornare nel parterre. Ernesto fa delle dichiarazioni divertenti, affermando che con Barbara farebbe “cinquanta sfumature di grigio”. Inoltre, indica diverse dame che potrebbero interessargli. Durante la registrazione, Ernesto decide di ballare con Aurora Tropea, in risposta alla sua richiesta di rimanere nel parterre quando lui ha lasciato la corte di Ida.

About The Author