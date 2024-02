Maria si schiera inaspettatamente contro Gemma, mentre Tina umilia Ida nella puntata di Uomini e Donne

Gemma Galgani torna protagonista a Uomini e Donne

La dama torinese Gemma Galgani è tornata ufficialmente al centro della scena a Uomini e Donne. Dopo un periodo di assenza e di critiche da parte di Maria De Filippi, Gemma ha fatto il suo ritorno e ha dato inizio alla puntata, suscitando l’applauso dei telespettatori che sentivano la sua mancanza.

Dinamiche con Giancarlo e le critiche di Maria De Filippi

Gemma ha ripreso la sua storia con Giancarlo e sembrava che tutto stesse procedendo bene. Tuttavia, Maria ha rivelato che il cavaliere ha dato il suo numero ad altre dame. Giancarlo ha spiegato che ha fatto ciò prima ancora di uscire con Gemma e ha chiarito di non volersi fermare solo alla conoscenza con la Galgani.

Il cambio di atteggiamento di Tina Cipollari

Tina Cipollari, che in passato aveva appoggiato e difeso Gemma, sembra essere tornata indietro nel tempo e si è scagliata contro di lei, accusandola di avere avuto molte storie nel programma. Maria ha smentito queste accuse ridendo. Nel frattempo, Giancarlo ha ammesso di non provare ancora attrazione mentale per Gemma.

Le esterne di Ida Platano e le polemiche di Tina

Nella puntata di oggi è stata trasmessa l’esterna di Ida Platano con Pierpaolo. Durante l’esterna, Pierpaolo ha fatto arrivare un violinista e Ida si è commossa. Tina è convinta che Ida stesse piangendo perché in realtà voleva essere con Mario, che lei stessa ha eliminato. Ida ha negato questa versione, ma molti telespettatori sono d’accordo con Tina. Si pensa che Ida sia ancora interessata a Mario nonostante l’abbia eliminato.

Il ritorno di un ex corteggiatore di Ida

Durante la puntata, Maria ha annunciato il ritorno di un ex corteggiatore di Ida. Molti pensavano che si trattasse di Mario, ma Gianni ha sostenuto che potrebbe essere Riccardo Guarnieri. Le anticipazioni, però, hanno rivelato che si tratta di Mario. Tina ha vinto la scommessa con Gianni, dimostrando che non si tratta di Riccardo.

Ernesto Russo e Barbara De Santi

Ernesto Russo sta conoscendo tre dame, tra cui Barbara De Santi. Ernesto si è mostrato subito interessato a Barbara e ha fatto battute piccanti. Barbara ha confermato di essere attratta da lui e ha sorpreso Ernesto con un dolce in studio. Gianni e Tina sono sorpresi da questo atteggiamento e Tina ha sottolineato che l’imbarazzo di Barbara potrebbe essere un segnale.

About The Author