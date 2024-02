Marica Pellegrinelli annuncia il sesso del bebè e parla della sua relazione con Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli: Intervista esclusiva sulla sua terza gravidanza

Marica Pellegrinelli ha recentemente concesso un’intervista esclusiva a Grazia tramite Instagram, sottolineando l’importanza e la sacralità della maternità per lei. Dopo essere stata paparazzata da Diva e Donna, la modella di 35 anni ha deciso di condividere alcuni dettagli sulla sua terza gravidanza. Attualmente fidanzata da due anni con il dj olandese William Djoko, la coppia si prepara ad accogliere una bambina. “Aspettiamo una femminuccia, sono al settimo mese, precisamente alla 27esima settimana”, ha rivelato Marica.

Marica Pellegrinelli: la smentita sulle dichiarazioni riguardanti la gravidanza

In risposta agli scoop giornalistici che coinvolgono donne in gravidanza, Marica Pellegrinelli ha espresso il suo dissenso, sottolineando la sacralità di questo momento e l’importanza del rispetto. La modella ha chiarito: “Questa settimana sono uscite dichiarazioni attribuite a me, ma in realtà non ho parlato con nessuno. Non cerco scoop, non mi interessa alimentare il sensazionalismo per ottenere like, non condivido questo approccio degli ultimi anni.“

Marica Pellegrinelli: rapporto con Eros Ramazzotti e presentazione del nuovo compagno

Nonostante abbia mantenuto riservatezza riguardo alla fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli ha voluto chiarire la natura attuale dei loro rapporti. Ha smentito voci su tensioni, affermando: “Non nego l’amore che c’era, le persone possono prendere strade diverse, continuare a provare affetto in modi diversi e mantenere rispetto reciproco.” Inoltre, ha rivelato di aver presentato William a Eros prima ancora che ai loro figli, sottolineando la maturità e la serenità dei loro rapporti attuali. La modella ha criticato l’atteggiamento italiano che spesso porta a denigrare la nuova compagna dell’ex partner, definendolo un fenomeno tipicamente italiano.

