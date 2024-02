Marica Pellegrinelli annuncia la gravidanza con il nuovo compagno: gioia immensa

Marica Pellegrinelli annuncia la sua gravidanza

La modella Marica Pellegrinelli ha annunciato in un’intervista a Diva e Donna che lei e il suo compagno, il dj olandese William Djoko, aspettano il loro primo figlio insieme. Marica è già madre di due bambini avuti dal suo ex marito Eros Ramazzotti. Dopo aver affrontato un tumore, la modella aveva espresso il desiderio di avere un terzo figlio, ma aveva dovuto rimandare il progetto. Ora, finalmente, il suo sogno si sta avverando.

La gioia di Marica Pellegrinelli per la sua gravidanza

Marica Pellegrinelli ha condiviso la sua felicità nell’annunciare la sua gravidanza: “Sono incinta! Sarò ancora mamma. Siamo molto felici. Non posso ancora dire se sarà un maschietto o una femminuccia”. Nonostante non conosca ancora il sesso del bambino, Marica è estremamente felice e grata. Dopo aver affrontato un tumore all’ovaio destro, la modella aveva espresso il suo dolore per la consapevolezza di non poter più avere figli. Ora, invece, ha la possibilità di realizzare il suo sogno di maternità.

Marica Pellegrinelli incoraggia la prevenzione

Dopo aver affrontato la malattia e aver superato l’intervento chirurgico, Marica Pellegrinelli ha voluto condividere un messaggio importante con i suoi fan. Ha invitato tutti a fare prevenzione e ad ascoltare il proprio corpo: “Quello che posso dirvi è di andare una volta in più dal medico e non una in meno, di ascoltare voi stessi e non chi sminuisce i vostri malessere. Sono felice e baciata dalla fortuna, voglio continuare a vedere il bicchiere non mezzo pieno ma pieno, straripante”. La modella ha sottolineato l’importanza di prendersi cura della propria salute e di non sottovalutare i segnali che il corpo ci invia.

Con questa lieta notizia, Marica Pellegrinelli ha dimostrato di essere una donna forte e determinata, capace di affrontare le difficoltà e di trovare la felicità nonostante tutto. Auguriamo a lei e al suo compagno William Djoko tanta gioia e serenità in questa nuova avventura della genitorialità.

