Marica Pellegrinelli svela i debiti di Ramazzotti: le sue rivelazioni

La Verità di Marica Pellegrinelli sul Matrimonio con Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli, la celebre modella bergamasca, ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua versione dei fatti riguardo al suo matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti. In un’intervista rilasciata a Grazia, ha svelato dettagli inediti che contrastano con le molte voci e indiscrezioni circolate nel tempo. Ha descritto la sua relazione con Ramazzotti come un “bellissimo percorso di vita”, ma ha anche rivelato che non tutto è stato facile, affrontando diversi “effetti collaterali”.

“In molti pensano che io mi sia sposata un milionario, ma il mio ex marito, quando ci siamo sposati, era pieno di debiti e quando ci siamo lasciati era nel momento economico migliore degli ultimi 30 anni e non ho chiesto nulla se non il mantenimento per i figli, perché stanno con me”.

La Vita Dopo il Matrimonio: Nuovi Percorsi e Donazioni

Durante l’intervista, Marica ha parlato anche della villa in Franciacorta regalata da Ramazzotti per il suo trentesimo compleanno. Tuttavia, ha rivelato di aver deciso di regalarla a sua volta all’ex marito durante la separazione. Attualmente, quando Ramazzotti è in Italia, vive proprio lì, trascorrendo del tempo con i figli e godendosi la tranquillità della campagna.

“Sì, ho ricevuto una bellissima villa per i 30 anni che però ho donato in fase di separazione. Eros aveva il sogno di vivere in campagna e non combaciava con il mio sogno. Se la gode lui con i bambini e sono felice.”

Ambizioni, Separazione e Nuovi Inizi per Marica Pellegrinelli

Marica ha anche rivelato dettagli intimi sul matrimonio con Ramazzotti, sottolineando come il cantante non abbia mai sostenuto le sue ambizioni, inclusa quella di completare gli studi universitari. Nonostante alcuni momenti difficili, conserva bellissimi ricordi degli anni trascorsi insieme al cantante.

“Io ogni tanto li leggo gli articoli su di me e ci sono scritte cose folli, abbiamo avuto un bellissimo percorso di vita, ho avuto una vita sopra le possibilità di molti grazie a lui e abbiamo avuto dei momenti no, ma il tempo aggiusta tutto. Io sono felice per lui e gli auguro il meglio spero che per lui sia uguale”.

Oggi, Marica Pellegrinelli ha iniziato una nuova fase della sua vita, aspettando una figlia dal deejay olandese William Djoko. La modella ha smentito voci su presunti flirt passati e si è mostrata entusiasta della sua relazione attuale, basata su affinità e complicità.

Questo articolo offre uno sguardo approfondito sulla vita di Marica Pellegrinelli, dalla sua storia con Eros Ramazzotti fino ai nuovi inizi e alle prospettive future della modella bergamasca.

