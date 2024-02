Marica Pellegrinelli vince la battaglia contro il cancro e annuncia la sua gravidanza

Marica Pellegrinelli, la gioia della dolce attesa dopo la vittoria sul tumore

La modella bergamasca Marica Pellegrinelli, 35 anni, ex moglie del cantante Eros Ramazzotti, è in attesa di un bambino. La notizia, che era stata anticipata qualche settimana fa, è stata confermata dal magazine Diva e Donna, che ha pubblicato delle foto in cui si nota chiaramente il pancione della donna, accompagnata dal suo compagno William Djoko, deejay e produttore olandese con cui ha una relazione da circa due anni. Un altro indizio che conferma la gravidanza è che da settimane Marica non si mostra sui social a figura intera, pubblicando solo scatti risalenti a giugno 2023.

La notizia della gravidanza è ancora più gioiosa considerando che la modella lombarda ha recentemente sconfitto un tumore alle ovaie. La Pellegrinelli ha scoperto di essere malata lo scorso estate e è stata sottoposta a un intervento chirurgico che ha permesso di curare il cancro in tempo. Inizialmente ha preferito mantenere la situazione riservata, senza attirare l’attenzione dei media.

Marica Pellegrinelli è già madre di due figli avuti dal matrimonio con Eros Ramazzotti. La coppia ha avuto la loro prima figlia, Raffaella Maria, il 2 agosto 2011, e il secondo figlio, Gabrio Tullio, è nato il 14 marzo 2015. Il cantante è anche padre di Aurora Ramazzotti, avuta dal suo primo matrimonio con Michelle Hunziker.

I rapporti attuali tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti

In una recente intervista al magazine F, Marica Pellegrinelli ha parlato dei suoi rapporti attuali con l’ex marito, sottolineando che entrambi lavorano insieme per il bene dei loro figli. Ha spiegato che all’inizio della separazione c’è stato un momento delicato in cui ha dovuto trovare un nuovo equilibrio con Eros, ma ora i rapporti tra di loro sono distesi e civili. Entrambi hanno rifatto la loro vita sentimentale: Marica con William Djoko e Eros con Dalila Gelsomino.

La dolce attesa di Marica Pellegrinelli è una notizia che riempie di gioia i suoi fan, soprattutto dopo la sua vittoria sulla malattia. Auguriamo a Marica e al suo compagno William una gravidanza serena e piena di felicità.

About The Author