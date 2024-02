Marina Bulgari, nipote di una visionaria, è morta

Addio a Marina Bulgari, creatrice di gioielli di fama mondiale

È con grande tristezza che il mondo del lusso piange la scomparsa di Marina Bulgari, avvenuta a Roma all’età di 93 anni. Marina era la figlia di Costantino Bulgari, uno dei primi figli di Sotirios Bulgari, il celebre fondatore della maison di gioielli di lusso situata in via Condotti a Roma. Nata nella capitale italiana nel 1930, Marina Bulgari seguì le orme del padre e della sua famiglia iconica, diventando una creatrice di gioielli appassionata.

Dopo aver lavorato nell’azienda di famiglia per molti anni, nel 1976 Marina decise di lanciare il suo marchio, Marina B. La sua audacia e determinazione la resero una designer eccezionale, portando numerose innovazioni nel settore della gioielleria. Una delle nipoti di Marina, Laura Calissoni Colnaghi, figlia di Anna, ricorda con affetto la zia come una visionaria e una donna straordinaria che le ha insegnato il coraggio e la determinazione.

Marina Bulgari divenne famosa in tutto il mondo per il suo stile riconoscibile. Le sue creazioni gioielliere furono apprezzate da dive come Sophia Loren e celebrità come Ivana Trump. Nel 1978, aprì il suo primo showroom a Ginevra e successivamente inaugurò una serie di boutique nelle capitali più prestigiose, tra cui Milano, Roma e Parigi. Oltre al suo stile unico, caratterizzato da forme geometriche, Marina B introdusse tecniche innovative come il “giunto cardanico” per unire le pietre preziose. Nel 1980, sviluppò un nuovo taglio delle pietre chiamato “The Chestnut”, un triangolo smussato diventato iconico nel settore.

Nel corso degli anni, Marina Bulgari aprì una boutique a Madison Avenue, a New York, nel 1986 e si trasferì a Monaco nel 1993, dove continuò a creare gioielli. Nel 2017, Guy Bedarida acquisì la maggioranza dell’azienda, ma Marina rimase all’interno come direttore creativo. Dopo la morte del marito in un incidente d’auto, Marina si ritirò dalla vita pubblica e si dedicò alla sua vita privata.

L’eredità di Marina Bulgari nel mondo della gioielleria di lusso rimarrà indelebile. La sua creatività e le sue innovazioni hanno lasciato un’impronta duratura nel settore. Il suo talento e la sua passione continueranno a ispirare le generazioni future di designer di gioielli.

