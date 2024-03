Mario Sgueglia: La Vita e la Carriera dell’Attore Ne Le Indagini di Lolita Lobosco

L’Inizio della Carriera di Mario Sgueglia

Mario Sgueglia, attore italiano nato il 29 gennaio 1980 a Roma, si è laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 2004. Dopo gli studi, ha iniziato la sua carriera artistica nel teatro, preparandosi così per il successo che avrebbe ottenuto nel mondo della recitazione.

Mario Sgueglia: Filmografia e Serie TV

Negli anni successivi, Mario Sgueglia ha ottenuto ruoli significativi in diverse produzioni televisive e cinematografiche. Tra il 2007 e il 2008 è apparso in fiction come Distretto di Polizia e Don Matteo 6. Tuttavia, la sua consacrazione è arrivata nel 2015 con la serie “1992” e con il personaggio di Querino in “Suburra – La Serie”. Da allora, ha continuato a conquistare il pubblico con ruoli importanti in serie come “Rosy Abate – La Serie”, “Summertime”, “Luna Park” e “La Sposa”. Sul grande schermo, ha brillato in film come “Sole Cuore Amore”, “Naufragi”, “Era Ora” e il più recente “Diabolik – Chi Sei?” dei Manetti Bros.

Mario Sgueglia: Angelo in Le Indagini di Lolita Lobosco

In “Le Indagini di Lolita Lobosco”, Mario Sgueglia interpreta il ruolo di Angelo, l’ex fiamma di Lolita che torna nella vita della protagonista durante la terza stagione. Questo inaspettato ritorno metterà a dura prova Lolita, che si troverà di fronte a nuove sfide emotive e personali. Come reagirà la protagonista di fronte al ritorno di Angelo a Bari e alla sua imminente testimonianza in tribunale?

Mario Sgueglia: Segreti sulla sua Vita Privata

Pur essendo un volto noto della televisione, Mario Sgueglia ha sempre preferito mantenere riservate le questioni riguardanti la sua vita privata. Non siamo a conoscenza se l’attore sia attualmente fidanzato o sposato, poiché ha scelto di mantenere un basso profilo su queste tematiche. Se desideri scoprire di più su Mario Sgueglia, ti consigliamo di seguirlo sul suo profilo ufficiale su Instagram, dove potrai restare aggiornato sulle sue ultime novità e progetti.