Marito violento attacca moglie in caserma durante denuncia

Un uomo di 37 anni, identificato come D.R., è stato arrestato a Trebisacce, nel cosentino, per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. La vicenda si è verificata quando l’uomo ha raggiunto la caserma dei carabinieri, dove si trovava la moglie per denunciarlo, e ha iniziato a inveire contro di lei, cercando anche di aggredirla. I militari sono intervenuti prontamente e hanno bloccato l’uomo, procedendo al suo arresto.

Precedenti penali per reati simili

Non è la prima volta che l’uomo viene coinvolto in episodi di violenza domestica. Nel 2022, infatti, aveva già subito due misure cautelari per reati analoghi. Dopo l’arresto, è stato trasferito nella Casa circondariale di Castrovillari, in attesa del processo.

Secondo arresto per maltrattamenti a Trebisacce

Nella stessa località, i carabinieri hanno arrestato un altro uomo, identificato come F.V., di 38 anni, con le stesse accuse di maltrattamenti in famiglia. La situazione si è verificata dopo una richiesta di soccorso al numero di emergenza 112. L’uomo, già denunciato in passato per fatti simili, è stato sorpreso mentre aggrediva verbalmente e fisicamente la sua compagna all’interno della loro abitazione. Gli sono stati imposti gli arresti domiciliari in una diversa abitazione rispetto a quella in cui viveva con la donna.

Rispetto per le vittime di violenza domestica

