“Marnie e Coty si uniscono per creare una linea di profumi e prodotti di bellezza innovativa”

Coty e Marni annunciano una nuova partnership nel settore delle fragranze e della bellezza

Coty, una delle aziende leader nel settore della bellezza, e Marni, un marchio italiano di moda appartenente al Gruppo Otb, hanno annunciato un nuovo accordo di licenza per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di una linea di fragranze e prodotti di bellezza fino al 2040. Questa partnership a lungo termine conferma l’impegno di Coty nel settore delle fragranze di lusso e si basa su valori condivisi di esperienza, innovazione e creatività.

Sue Nabi, CEO di Coty, ha commentato entusiasta: “Siamo lieti di annunciare questa nuova partnership con Marni, un marchio noto per la sua innovazione, creatività e approccio giovanile al lusso. Marni è un nome rinomato nel settore della moda, soprattutto in Asia ed Europa. Questo accordo di licenza è in linea con la nostra strategia di concentrarci sulle licenze fashion che hanno un potenziale multi-categoria e che risuonano nei mercati chiave. Siamo entusiasti di lavorare con Marni per sviluppare una gamma di prodotti premium che riflettano lo stile e i valori del marchio”.

Barbara Calò, CEO di Marni, ha aggiunto: “L’alleanza con Coty, un pioniere nel settore della bellezza, segna un momento cruciale nell’evoluzione di Marni, in linea con la nostra ambizione di offrire un’esperienza di marca olistica. Con l’introduzione di fragranze e prodotti di bellezza che si integrano perfettamente nel nostro universo, stiamo ridefinendo i confini del marchio e creando nuove opportunità di crescita”.

Ubaldo Minelli, AD del Gruppo Otb, ha sottolineato l’importanza di questa partnership: “Siamo lieti di consolidare ulteriormente la partnership strategica del nostro Gruppo con Coty e di investire nella capacità di successo di Marni di esplorare nuovi e rilevanti ambiti di business”.

Il lancio della prima proposta nell’ambito di questa licenza è previsto per il 2026. Questo accordo rafforza la partnership tra Coty e il Gruppo Otb, seguendo il recente rinnovo della licenza con Jil Sander.

