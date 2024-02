Marta Fascina celebra Silvio Berlusconi nel giorno di San Valentino

Marta Fascina celebra San Valentino con un omaggio a Silvio Berlusconi su Instagram

Marta Fascina, l’ultima compagna di Silvio Berlusconi, ha scelto di dedicare un post su Instagram a San Valentino per ricordare il loro amore. Nonostante la scomparsa del leader di Forza Italia lo scorso giugno, Marta dimostra che il ricordo di Berlusconi è ancora vivo nel suo cuore.

Accompagnando una foto di coppia, Marta ha scritto: “Oggi, come ogni singolo giorno da quella magnifica prima volta, celebro l’amore. Il nostro amore. Unico ed inenarrabile”. Nella foto, la coppia è circondata da palloncini rossi e candeline accese su una torta a più piani, bianca e rossa. Marta continua la didascalia descrivendo l’amore come “la più grande forza propulsiva che muove il mondo e che ha mosso splendidamente, unendole, le nostre vite”. Aggiunge che quell’amore, che ha totalizzato i loro cuori e superato ogni dimensione terrena, non potrà mai svanire, ma è proiettato verso una incantevole eternità. Marta conclude il messaggio augurando a loro stessi un Buon San Valentino e dichiarando il suo amore per Berlusconi.

Marta Fascina torna sui social dopo mesi di silenzio

Prima di questo post, l’ultimo contenuto social di Marta Fascina risaliva al 31 dicembre scorso, quando aveva condiviso un video di Silvio Berlusconi con la frase: “Tu sei e resterai sempre l’unico eterno Presidente”. Dopo la morte del compagno, Marta è stata molto riservata, ma ora sta lentamente tornando alla normalità. La scorsa settimana è stata vista a Montecitorio, dove mancava da alcune settimane. Ha fatto una breve sosta alla buvette e in Transatlantico, accompagnata dal collega deputato e amico Tullio Ferrante. Nel frattempo, in Aula si discuteva il ddl Capitali. Quando i cronisti le hanno chiesto da quanto tempo non era a Montecitorio, Marta ha risposto: “Da dicembre”. Inoltre, ha assicurato di partecipare al congresso del partito, in programma il 24 e 25 febbraio.

Un amore che va oltre la morte

L’amore tra Marta Fascina e Silvio Berlusconi è stato un sentimento forte e duraturo, che ha resistito anche alla morte del leader politico. Marta ha scelto di celebrare San Valentino con un omaggio speciale a Berlusconi su Instagram, dimostrando che il loro amore è ancora presente nella sua vita. Nonostante la sua riservatezza dopo la morte di Berlusconi, Marta sta gradualmente tornando alla sua routine e ha annunciato la sua partecipazione al congresso del partito. L’amore tra Marta e Silvio è stato unico e indescrivibile, e Marta ha voluto condividere con il mondo il loro legame speciale.

