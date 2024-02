Marta Fascina: Un messaggio a Berlusconi per San Valentino tra cuori e palloncini - avvisatore.it

Marta Fascina festeggia San Valentino con Silvio Berlusconi: una dichiarazione d’amore sui social

Marta Fascina, deputata azzurra, ha festeggiato San Valentino in modo speciale con un post su Instagram. Ha condiviso una foto di sé insieme a Silvio Berlusconi, circondati da palloncini rossi e una torta a più piani, bianca e rossa. Nel post, Marta ha espresso tutto il suo amore per l’ex leader di Forza Italia, scomparso lo scorso 12 giugno.

Nel messaggio, Marta ha scritto: “Oggi, come ogni singolo giorno da quella magnifica prima volta, celebro l’amore. Il nostro amore. Unico ed inenarrabile. La più grande forza propulsiva che muove il mondo e che ha mosso splendidamente, unendole, le nostre vite. Quell’amore che, totalizzando i nostri cuori e superando ogni dimensione terrena, mai potrà svanire proiettato, com’è, verso una incantevole eternità“.

La deputata azzurra ha concluso il suo messaggio con un augurio speciale: “Oggi e per sempre, auguri a noi, Buon San Valentino amore mio. Ti amo“. Questa dichiarazione d’amore ha sicuramente toccato il cuore di Silvio Berlusconi e dei suoi numerosi fan.

Un amore che dura nel tempo

La storia d’amore tra Marta Fascina e Silvio Berlusconi è iniziata diversi anni fa e sembra essere ancora forte e solida. Nonostante le difficoltà e le critiche che hanno affrontato, i due hanno dimostrato di essere uniti e innamorati.

Marta Fascina è una figura di spicco nel panorama politico italiano, mentre Silvio Berlusconi è un ex primo ministro e uno dei politici più influenti del paese. La loro relazione ha suscitato l’interesse dei media e del pubblico, ma i due sono riusciti a mantenere la loro intimità e a proteggere il loro amore.

Un messaggio di amore eterno

La dichiarazione d’amore di Marta Fascina su Instagram è stata un modo speciale per celebrare San Valentino e per esprimere tutto il suo amore per Silvio Berlusconi. Le sue parole sono state toccanti e romantiche, dimostrando l’intensità dei suoi sentimenti.

La deputata azzurra ha descritto il loro amore come “unico ed inenarrabile” e ha sottolineato che è la forza propulsiva che muove il mondo. Ha anche espresso la sua convinzione che il loro amore non svanirà mai e sarà proiettato verso un’eternità incantevole.

Questo messaggio d’amore ha sicuramente colpito il cuore di Silvio Berlusconi e ha fatto sognare i suoi numerosi fan. La coppia continua a dimostrare che l’amore può superare ogni ostacolo e durare nel tempo.

In conclusione, Marta Fascina ha festeggiato San Valentino con un messaggio d’amore speciale per Silvio Berlusconi. La sua dichiarazione su Instagram ha dimostrato l’intensità dei suoi sentimenti e ha toccato il cuore di molti. La storia d’amore tra Marta e Silvio è un esempio di come l’amore possa superare ogni ostacolo e durare nel tempo.

