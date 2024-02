Martina Colombari condivide foto sui social dopo intervento d’urgenza

Martina Colombari operata d’urgenza a Riccione: la sua testimonianza su Instagram

Martina Colombari, nota attrice e modella italiana, ha recentemente svelato di essere stata sottoposta a un intervento d’urgenza all’addome. La notizia è stata condivisa direttamente dalla stessa Colombari attraverso un post su Instagram, in cui ha voluto tranquillizzare i suoi fan riguardo alla sua assenza dai social media.

Nel suo messaggio, Martina Colombari ha spiegato di essere stata ricoverata all’ospedale Ceccarini di Riccione, mentre si trovava nella città per visitare i suoi genitori. Ha elogiato il personale medico, in particolare il dottor Lucchi, le oss e le infermiere, per l’ottima assistenza ricevuta durante il suo ricovero. La modella ha sottolineato l’importanza del loro lavoro, affermando che grazie a loro è stata curata e salvata.

Martina Colombari ha concluso il suo messaggio rassicurando i suoi fan sul suo stato di salute attuale e sulla sua ripresa graduale: “Adesso pian piano mi riprenderò”. La sua testimonianza su Instagram ha suscitato numerosi messaggi di sostegno e affetto da parte dei suoi follower, che le hanno augurato una pronta guarigione.

Un intervento d’urgenza all’addome per Martina Colombari

Martina Colombari ha dovuto affrontare un intervento d’urgenza all’addome, come ha rivelato lei stessa attraverso un post su Instagram. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla natura specifica dell’intervento o sulle cause che hanno portato alla necessità di un’operazione d’urgenza.

Tuttavia, la modella ha voluto sottolineare l’importanza dell’assistenza medica ricevuta durante il suo ricovero presso l’ospedale Ceccarini di Riccione. Ha espresso la sua gratitudine nei confronti del personale medico, definendoli “magnifici” e ringraziandoli per averla curata e salvata.

Martina Colombari tranquillizza i suoi fan

La notizia dell’intervento d’urgenza di Martina Colombari ha suscitato preoccupazione tra i suoi fan, che si sono chiesti il motivo della sua assenza dai social media. La modella ha voluto tranquillizzare i suoi seguaci attraverso un post su Instagram, in cui ha spiegato di essere stata ricoverata all’ospedale Ceccarini di Riccione per un intervento all’addome.

Martina Colombari ha elogiato il personale medico per l’ottima assistenza ricevuta durante il suo ricovero, sottolineando che sono stati loro a curarla e a salvarla. Ha concluso il suo messaggio rassicurando i suoi fan sul suo stato di salute attuale e sulla sua ripresa graduale.

L’attrice e modella italiana ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno e affetto da parte dei suoi follower, che le hanno augurato una pronta guarigione. Martina Colombari ha dimostrato di essere grata per il sostegno ricevuto e ha ringraziato i suoi fan per il loro affetto.

About The Author