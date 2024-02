Martina Colombari sottoposta a un’operazione d’urgenza all’addome: aggiornamenti sulla sua condizione

Martina Colombari svela il motivo della sua assenza sui social

La nota conduttrice Martina Colombari ha destato preoccupazione tra i suoi followers a causa della sua improvvisa assenza dai social media. Oggi, finalmente, ha deciso di rompere il silenzio e spiegare il motivo dietro la sua assenza. Attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Martina ha rivelato di essere stata ricoverata all’ospedale Ceccarini di Riccione dopo aver subito un intervento all’addome.

Un intervento d’urgenza per una peritonite

Martina Colombari ha spiegato di essere stata operata d’urgenza a causa di una peritonite, un’infiammazione del peritoneo, la membrana che avvolge gli organi addominali. Questa condizione è generalmente causata da un’infezione batterica. La presentatrice ha vissuto un grande spavento, ma fortunatamente l’operazione è andata bene e oggi sarà dimessa dall’ospedale. Martina ha voluto ringraziare il personale medico che l’ha “salvata” e ha dichiarato:

“Se sono sparita in questi giorni è perché sono stata in ospedale. Ho avuto un intervento d’urgenza all’addome. Oggi mi dimettono per fortuna. Un po’ un patatrack in peritonite, sono stata ricoverata all’ospedale Ceccarini a Riccione. Ero qui a trovare i miei genitori, sono stati tutti magnifici, tutto lo staff del dottor Lucchi, le oss e le infermiere. Mi hanno curata e mi hanno salvata. Adesso piano piano mi riprenderò.”

Martina Colombari: una carriera di successo

Martina Colombari, nata il 10 luglio 1975 a Riccione, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 1991, quando è stata eletta Miss Italia. Da allora, ha lavorato come modella per importanti marchi come Giorgio Armani e Versace. Ha anche partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui Controcampo, Goleada e Galagoal. Nel 2002, ha fatto il suo debutto come attrice nella serie televisiva Carabinieri, per poi apparire in altre serie come Un medico in famiglia, Don Matteo 7 e I Cesaroni. Nel 2023, ha partecipato come concorrente a Pechino Express insieme al suo figlio.

Nella sua vita privata, Martina Colombari è stata legata al campione di sci Alberto Tomba dal 1991 al 1995. Successivamente, si è fidanzata con Alessandro Costacurta, con cui si è sposata nel 2004. La coppia ha un figlio di 19 anni di nome Achille.

Nonostante il periodo di ripresa che la aspetta, Martina Colombari sta molto meglio e potrà tornare a casa dai suoi cari. Auguriamo alla conduttrice una pronta guarigione e rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla sua situazione.

