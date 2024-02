Marvel annuncia il cast dei Fantastici Quattro

Rivelato il cast dei Fantastici Quattro: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn

Dopo mesi di speculazioni, la Marvel ha finalmente svelato il cast del suo attesissimo film sui Fantastici Quattro. I quattro protagonisti saranno Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn.

I ruoli dei protagonisti

Le voci sul coinvolgimento di Pascal nel ruolo di Reed Richard/Mr. Fantastic circolavano già da tempo, ma ora è ufficiale. La talentuosa Kirby interpreterà Sue Storm/La Donna Invisibile, mentre Quinn vestirà i panni di suo fratello Johnny Storm/The Human Torch. Infine, Moss-Bachrach darà vita a Ben Grimm/La Cosa.

Dettagli sulla produzione

Il film dei Fantastici Quattro, diretto da Matt Shakman, noto per il suo lavoro su WandaVision, uscirà nelle sale il 25 luglio 2025. La sceneggiatura sarà curata da Jeff Kaplan e Ian Springer, la coppia dietro il successo di Avatar: La Via dell’Acqua.

Secondo quanto riportato, la Marvel ha scelto un cast di attori talentuosi e promettenti per portare sul grande schermo le avventure di questi iconici supereroi. I fan non vedono l’ora di vedere come i nuovi interpreti daranno vita ai loro personaggi preferiti e di scoprire quale nuova direzione prenderà la storia dei Fantastici Quattro.

La scelta del cast dei Fantastici Quattro è stata accolta con grande entusiasmo dai fan dei fumetti e dai cinefili. Sono sicuro che Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn daranno vita a interpretazioni memorabili dei loro personaggi. Non vedo l’ora di vedere il risultato finale di questo progetto tanto atteso.

