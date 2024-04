Mary & George: la serie TV che rivoluzionerà il racconto della corte inglese

Un’avvincente storia di seduzione e potere

La serie TV “Mary & George” è pronta a conquistare il pubblico con la sua trama avvincente che ruota attorno alla storia vera di Mary Villiers e suo figlio George. Questa madre determinata ha cresciuto il figlio con l’obiettivo di farlo diventare l’amante del Re Giacomo VI di Scozia, meglio noto come Giacomo I d’Inghilterra. La serie racconta i giochi di potere, gli intrighi e gli scandali che circondano questa insolita coppia madre-figlio, pronta a tutto pur di conquistare la corte inglese e raggiungere il culmine del potere.

Lo sfondo storico: tradimenti, complotti e ambizione

Ambientata in un’Inghilterra minacciata dall’invasione spagnola e dai ribelli pronti a rovesciare il re, “Mary & George” offre uno sguardo intenso e avvincente sul contesto politico e sociale dell’epoca. Mary Villiers si rivela un personaggio spietato e determinato, pronta a correre rischi e a tessere alleanze per raggiungere i suoi obiettivi ambiziosi. Con il supporto del figlio George e l’aiuto di una rete di complici, Mary si fa strada attraverso un labirinto di inganni, matrimoni di convenienza e cospirazioni, conquistando un posto di rilievo nell’establishment e nell’intimità del Re.

Il team creativo dietro le quinte

La serie TV è frutto della mente di DC Moore, autore di successi come “Killing Eve” e “Temple“, e si basa sul saggio di Benjamin Woolley, “The King’s Assassin”. Alla regia troviamo talenti del calibro di Oliver Hermanus, Alex Winckler e Florian Cossen, che contribuiscono a dare vita a una narrazione avvincente e coinvolgente. La produzione è curata da Hera Pictures in collaborazione con Sky Studios, con Liza Marshall e Sam Hoyle tra i produttori esecutivi che garantiscono la qualità e l’originalità della serie.

Un cast stellare per interpretare personaggi indimenticabili

Il cast di “Mary & George” vanta nomi importanti del calibro di Julianne Moore, Nicholas Galitzine e Tony Curran, che danno vita a personaggi complessi e affascinanti. Accanto a loro, attori come Nicola Walker, Niamh Algar, Trine Dyrholm e molti altri contribuiscono a creare un affresco ricco di sfumature e intense emozioni. Ogni interprete porta sullo schermo la propria bravura e profondità, dando vita a una serie che promette di lasciare il segno nel panorama televisivo internazionale.

Quando e dove vedere “Mary & George”

L’attesa per l’arrivo di “Mary & George” è alle stelle: la serie debutterà il 7 aprile 2024 su Sky e NOW in Italia, con la programmazione di due episodi a settimana. Negli Stati Uniti, invece, lo show sarà disponibile su STARZ a partire dal 5 aprile. La distribuzione internazionale è a cura di NBCUniversal, garantendo una visione su vasta scala per gli spettatori di tutto il mondo. Preparatevi a immergervi in un viaggio avvincente nel passato, tra tradimenti, passioni e inganni, con “Mary & George“, la serie che promette di conquistare il cuore del pubblico con la sua trama indimenticabile e i suoi personaggi indimenticabili.