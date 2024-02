Massicce proteste pro Palestina a Milano domani

Grande partecipazione attesa per il corteo a Milano a sostegno della Palestina

Domani, un’imponente folla di circa 5.000 manifestanti è pronta a invadere le strade di Milano per partecipare al corteo nazionale organizzato dalle associazioni palestinesi. L’obiettivo principale della manifestazione è chiedere un deciso “stop al genocidio” che si sta verificando nella striscia di Gaza. Il punto di partenza è fissato per le 14.30 da piazzale Loreto, con un percorso che si concluderà a largo Cairoli.

Diverse realtà unite per sostenere la causa palestinese

Tra i partecipanti al corteo, si contano rappresentanti di varie organizzazioni e movimenti, inclusi i sindacati di base e associazioni di rilievo come Arci, Anpi e Non Una di meno. Inoltre, si prevede la presenza di studenti e membri delle realtà dell’antagonismo milanese, con l’arrivo atteso di pullman provenienti da diverse città italiane.

“La solidarietà è il motore che ci spinge a essere uniti in questa causa” , afferma un rappresentante sindacale.

Sarà un’occasione importante per dare voce alla situazione critica in cui versa la Palestina, sottolinea un attivista.

Alessandro Di Battista presente per raccogliere sostegno alla proposta di legge

Tra i partecipanti al corteo, si segnala la presenza annunciata dell’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista. Di Battista sarà presente con la sua associazione Schierarsi in un gazebo allestito in piazza Argentina. L’obiettivo sarà raccogliere firme a sostegno di una proposta di legge che chiede al governo italiano il “riconoscimento dello Stato di Palestina come Stato sovrano e indipendente”.

“È fondamentale agire concretamente per sostenere la causa palestinese e promuovere il riconoscimento internazionale” , dichiara Di Battista.

La presenza di personalità di spicco come Di Battista conferma l’importanza e l’urgenza della questione, commenta un membro dell’associazione Schierarsi.

