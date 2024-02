Massimo Ghini: Carriera e Vita Privata

Massimo Ghini in Gloria

Nella serie tv Gloria, Massimo Ghini interpreta il personaggio di Manlio De Vitis, un agente delle dive con una personalità cinica e disincantata. Manlio è il manager di Gloria, interpretata da Sabina Ferilli, con la quale ha avuto un rapporto di amore/odio e di natura sessuale molti anni fa. Nonostante la complessità della loro relazione, è grazie a lui che Gloria è diventata una star.

Il Percorso di Massimo Ghini

Nato a Roma il 12 ottobre 1954, Massimo Ghini ha compiuto 70 anni nel 2024. Figlio di un padre parmense e una madre romana, Ghini ha iniziato la sua carriera come animatore in villaggi turistici per poi dedicarsi al teatro. Ha recitato con registi di prestigio come Franco Zeffirelli, Giorgio Strehler e Gabriele Lavia, ottenendo grandi soddisfazioni sin dagli albori della sua carriera.

La Carriera Cinematografica di Massimo Ghini

L’esordio cinematografico di Massimo Ghini risale al 1979 con il film Speed Cross, seguito da Segreti segreti nel 1984 e Compagni di scuola nel 1988. Ha poi preso parte a diversi film di successo, tra cui Senza pelle, Un tè con Mussolini e Guido che sfidò le Brigate Rosse. Ghini ha anche recitato in diverse serie tv, come La omicidi e The New Pope, mostrando la sua versatilità nel mondo dell’intrattenimento.

La Vita Privata di Massimo Ghini

Dopo una breve relazione con Sabrina Ferilli negli anni ’80, Massimo Ghini ha sposato l’attrice Nancy Brilli, ma il matrimonio è durato solo tre anni. Successivamente, ha avuto una relazione con Federica Lorrai dalla quale sono nati i gemelli Camilla e Lorenzo. Nel 2002, ha sposato la costumista Paola Romano, con cui ha avuto i figli Leonardo e Margherita. La vita personale di Ghini è stata caratterizzata da relazioni significative e dall’amore per la famiglia.

