MasterChef 13: L’intervista completa dopo l’eliminazione di Kassandra

MasterChef Italia 13: Kassandra Galindo Rodriguez eliminata

La tredicesima edizione di MasterChef Italia, il celebre cooking show prodotto da Endemol Shine Italy, sta giungendo alla sua conclusione. La puntata di ieri sera è stata ricca di sorprese e ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo momento. Purtroppo, è stato il momento dell’addio per Kassandra Galindo Rodriguez, la giovane aspirante chef di 25 anni, che si è classificata sesta. Il suo percorso in questa edizione è stato impegnativo, ma ha definito l’esperienza a MasterChef come “una vera e propria rinascita”. Kassandra non si è distinta solo per le sue abilità culinarie, ma anche per il suo carattere forte che ha spesso creato tensioni con Michela, la sua principale rivale in cucina. Nonostante le critiche ricevute, Kassandra ha affrontato questi mesi intensi nella masterclass con determinazione e ha grandi progetti per il futuro.

L’intervista completa a Kassandra dopo l’eliminazione

In un’intervista rilasciata questa mattina, Kassandra ha parlato del suo percorso a MasterChef. Ha affermato che l’esperienza le ha permesso di crescere sia professionalmente che personalmente. Ha imparato nuove tecniche culinarie e scoperto nuovi ingredienti, ma soprattutto ha avuto l’opportunità di fare una pausa nella sua vita privata e osservarla da una prospettiva diversa. Questo le ha permesso di capire cosa non funzionava e cosa desiderava cambiare. Ha preso consapevolezza di molte cose con cui non aveva più voglia di avere a che fare e ha chiarito i suoi obiettivi e le sue ambizioni per il futuro.

Durante la sua permanenza nella masterclass, la rivalità con Michela ha sicuramente influenzato il percorso di Kassandra. Tuttavia, ha sottolineato che al di fuori delle telecamere ha instaurato un rapporto di amicizia con Michela. Nonostante la competizione tra di loro durante la gara, hanno imparato a rispettarsi reciprocamente. Kassandra ha ammirato la determinazione di Michela e ha trovato in lei una sorta di modello per il suo futuro. Ha riconosciuto che senza la presenza di Michela, il suo percorso a MasterChef sarebbe stato diverso e ha apprezzato l’opportunità di mettersi alla prova grazie alla sua presenza.

Kassandra dopo MasterChef: progetti e risposta alle critiche

Essere se stessi non sempre viene apprezzato e Kassandra ne è un esempio. Durante il suo percorso a MasterChef, ha sempre mostrato la sua autenticità e spontaneità, ma non tutti hanno compreso la sua vera essenza. Ha ricevuto molte critiche, alcune delle quali sono sfociate in attacchi personali che l’hanno costretta a limitare i commenti sui suoi post su Instagram. Tuttavia, Kassandra ha scelto di rispondere a tutto questo odio con il silenzio. Ha affermato che se le persone non riescono a capire e si focalizzano solo sugli aspetti negativi, non hanno alcun valore per lei. Ha accettato le critiche costruttive fatte con rispetto, ma ha preferito ignorare gli attacchi gratuiti.

MasterChef ha cambiato radicalmente la vita di Kassandra, che ora è determinata a inseguire i suoi sogni. Dopo l’uscita dal programma, è tornata a vivere dai suoi genitori e ha iniziato a cercare una casa a Milano, dove ha trovato lavoro. Si sta concentrando su se stessa e sta gettando le basi per progetti importanti. Anche se non ha rivelato i dettagli, ha accennato a un grande progetto che coinvolgerà la cucina e altre esperienze culinarie. Kassandra ha deciso di avviare questo progetto da sola, poiché ha avuto esperienze negative lavorando con altre persone in passato. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro per Kassandra!

Foto: Ufficio stampa Sky

