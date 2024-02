Matilda De Angelis: innamorata di Alessandro De Santis

Matilda De Angelis parla del suo amore per Alessandro De Santis

Matilda De Angelis, protagonista dell’ultima copertina di Grazia, ha rivelato di essere innamorata perdutamente di Alessandro De Santis, il cantante del duo Santi Francesi. Durante un’intervista esclusiva per la rivista, l’attrice ha espresso il suo parere deciso sul femminismo e sulle relazioni con gli uomini. Ha anche condiviso la sua opinione sulla visione femminile rispetto agli uomini. La relazione con il suo fidanzato sembra procedere senza intoppi.

Come si sono conosciuti Matilda De Angelis e Alessandro De Santis

Matilda De Angelis ha svelato che lei e Alessandro De Santis si sono conosciuti su Instagram. L’attrice ha ammesso di aver ascoltato alcune delle canzoni del cantante tre anni fa e da lì hanno iniziato a seguirsi reciprocamente sui social media. Matilda ha sottolineato che la romanticità di una storia non si giudica dall’inizio, ma dal finale. Non importa come sia iniziata la loro storia, ciò che conta è che l’hanno resa romantica grazie al loro amore reciproco.

Riguardo al suo compagno, Matilda ha dichiarato: “Certamente Alessandro ha catturato la mia attenzione anche per le sue doti artistiche. Forse ha la voce più bella che abbia mai sentito. Tuttavia, mi sarei innamorata di lui anche se avesse fatto il panettiere, il giardiniere o l’impiegato di banca”.

Matilda De Angelis e il suo percorso di accettazione del corpo

Matilda ha parlato anche del suo lungo processo di accettazione del suo corpo che si stava trasformando in una forma sempre più femminile. Ha confessato di aver impiegato molti anni per accettare la sua femminilità e il suo corpo. In passato, cercava di nascondere una parte di sé che non era pronta ad accettare. Ha tagliato i capelli molto corti e li ha persino rasati a zero. Si vestiva in modo da non mettere in evidenza le sue forme, perché non voleva guardarle.

Durante l’intervista, Matilda ha anche affrontato l’insicurezza che prova durante i provini: “Sono sempre emozionata quando inizio un nuovo progetto. Ho sempre la sensazione di poter fallire, di non essere abbastanza preparata, indipendentemente dalla fama degli attori con cui lavoro, perché è una forma di insicurezza che appartiene a me, non agli altri”.

Matilda De Angelis ha condiviso apertamente la sua storia d’amore con Alessandro De Santis e ha parlato della sua lotta per accettare il suo corpo e superare l’insicurezza. La sua sincerità e la sua autenticità sono un esempio per molti, dimostrando che anche le persone famose possono avere dubbi e paure. La coppia sembra essere felice insieme e pronta ad affrontare nuove sfide nella loro relazione.

About The Author