Matilda De Angelis, la nuova promessa del cinema , dopo il successo di The Undoing con Nicole Kidman e Hugh Grant,sarà co conduttrice di Sanremo 2021.

Già in Italia Matilda aveva iniziato una brillante carriera con Tutto può succedere e Veloce come il Vento, ma il momento d’oro dell’attrice è stato dimostrato dalla chiamata al festival di Sanremo per una serata a fianco di Amadeus .

Sotto un post di Instagram,un video in cui la ragazza si ritrova casualmente a ballare insieme ad un artista di strada e dimostra tutto il suo talento lasciando a bocca aperta tutti gli spettatori , Matilda scrive: “mai chiamarmi su un palco. Non sapete cosa vi aspetta. Grazie Sanremo e Amadeus sono felice ed emozionata”.

Arrivano subito i commenti di Francesca Michielin “ci vediamo lì!”, di Elodie , di Benedetta Porcaroli e di Benedetta Gargari pronte a sostenere la loro amica e a farle un grande in bocca al lupo.

Anche i fan sono entusiasti di questa notizia “non guardo Sanremo ma credo che questa volta ne varrà la pena” scrivono, “mi piaci dai tempi di tutto può succedere, meriti quel palco” o ancora “sono felicissimo di vedere in te la nuova star italiana. Davvero complimenti!”

Anche gli utenti di Twitter vogliono dire la loro, nessuna critica a questa scelta di Amadeus, tutti sono soddisfatti della sua conduzione e citano con entusiasmo la dichiarazione di Amadeus: “mi piace perché è una giovane attrice, spigliata, con una caratura già internazionale: sarà l’occasione di farla conoscere ancora di più”.

Con un grande appoggio dei suoi 400k follower su Instagram e con un grande entusiasmo di tutto il pubblico di Sanremo , la giovane attrice si prepara per dare il meglio di sé e stupirci tutti sul palco dell’Ariston. Ci riuscirà?



di Alessia Dominici