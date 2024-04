Matrimoni VIP in arrivo: Diletta Leotta, Manila Nazzaro, Daniela Ferolla, e Cecilia Rodriguez

In vista delle prossime settimane, ci sono diverse celebrità pronte a giurarsi amore eterno. Tra queste, spiccano nomi come Diletta Leotta, Daniela Ferolla, Manila Nazzaro e Cecilia Rodriguez. L’attenzione si sposterà su di loro in questi mesi, mentre l’estate e l’autunno vedranno altre unioni importanti, come quelle di Simona Ventura, Roberta Morise e Clizia Incorvaia. I preparativi sono in corso, e le damigelle stanno ultimando i dettagli dei loro abiti. Uno dei punti focali di interesse sarà sicuramente il matrimonio di Belen Rodriguez e chi sarà il suo accompagnatore.

Le nozze di Manila Nazzaro e Stefano Oradei

A maggio a Roma si terrà il matrimonio tra Manila Nazzaro e il ballerino Stefano Oradei. Nonostante una damigella, Matilde Brandi, abbia dovuto rinunciare per partecipare all’Isola dei Famosi, tutto sembra essere pronto per questo grande giorno. Manila Nazzaro descrive il suo futuro marito come l’uomo dei suoi sogni, capace di farla rinascere dopo un periodo difficile. Con lui ha ritrovato fiducia in se stessa e la felicità. Stefano Oradei è un compagno meraviglioso, capace di sostenerla in ogni situazione e di farla sentire amata incondizionatamente.

Il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

In programma anche il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in Toscana. La coppia ha scelto un borgo in collina, a venti minuti da Firenze, come location speciale per il loro grande giorno. Cecilia ha condiviso il significato di questo luogo: “Mi ha fatto ricordare la campagna di Ignazio e quella dell’Argentina, rappresenta l’unione dei nostri due mondi“. La felicità e l’emozione sono tangibili nell’aria mentre la coppia si prepara ad iniziare questa nuova fase della loro relazione.