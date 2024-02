Matrimonio di Rebecca Staffelli e Alessandro Basile: la romantica proposta immortalata in un video

Rebecca Staffelli e Alessandro Basile: Annunciano le Nozze

Rebecca Staffelli ha annunciato ufficialmente il suo prossimo matrimonio con il fidanzato Alessandro Basile. La notizia è stata condivisa dalla stessa inviata social del Grande Fratello tramite un video pubblicato su Instagram la sera di domenica 18 febbraio. Questo annuncio arriva dopo una prima proposta di matrimonio da parte di Alessandro tre anni fa, che non poté essere realizzata a causa della pandemia.

“He said yes! 3 anni dopo il mio sì… Ora toccava a me”

La Seconda Proposta di Matrimonio

Nel video condiviso sui social, si vede Rebecca Staffelli bendare il suo futuro marito, Alessandro Basile, in un gesto che richiama la prima proposta di matrimonio fatta da lui. Dopo averlo bendato, lo ha condotto in auto fino al mare, dove ha tolto la benda e gli ha fatto la proposta. Emozionato, Alessandro ha subito abbracciato Rebecca, e insieme hanno mostrato l’anello alla telecamera, suscitando gioia tra i loro follower.

Il Percorso verso il Sì

In un’intervista a Verissimo lo scorso dicembre, Rebecca Staffelli aveva raccontato dell’emozionante proposta di matrimonio di Alessandro Basile e di come la pandemia avesse influenzato i loro piani. Aveva assicurato che avrebbero organizzato tutto in un mese non appena possibile. Ora, dopo tre anni dalla prima proposta, è arrivato il momento del sì definitivo, con una commovente seconda proposta che ha emozionato i fan della coppia.

Rebecca Staffelli, nota per il suo ruolo di inviata social al Grande Fratello, ha preso il posto di Giulia Salemi in questa edizione. Il suo operato è stato al centro dell’attenzione fin dalla prima puntata, dividendo l’opinione del pubblico tra chi dubitava della sua capacità di sostituire la Salemi e chi preferiva aspettare prima di esprimere un giudizio definitivo.

