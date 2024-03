Matrimonio in crisi tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino: i segnali sui social

La relazione tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino, soltanto otto mesi dopo il matrimonio, sembra attraversare un momento di difficoltà che non è sfuggito all’occhio attento dei fan. I social network sono diventati il teatro di alcuni indizi che alimentano i rumors sulla presunta crisi della coppia, portando alla luce segnali preoccupanti.

Segnali di tensione sui social: la scomparsa delle foto

Da un’attenta analisi dei profili social dei due coniugi emergono elementi significativi: Alessandra Mastronardi ha interrotto il seguire il marito su Instagram e ha rimosso tutte le foto del matrimonio dal suo profilo. Dall’altra parte, Gianpaolo Sannino ha impostato il suo profilo in modalità privata, rendendo l’impossibile verificare se anche lui abbia interrotto il “follow” alla moglie.

Le smentite precedenti di Mastronardi e il rilancio dei rumors

Non è la prima volta che si parla di crisi nel matrimonio tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino. Già lo scorso dicembre, l’attrice era stata costretta a intervenire per smentire le voci che circolavano. Durante un’intervista radiofonica con Alessandro Cattelan su Radio Deejay, aveva affermato che il matrimonio stava procedendo bene e aveva descritto la vita da sposata come “bella, divertente e diversa“. Tuttavia, i nuovi sviluppi sui social hanno riportato in auge i rumors riguardanti una possibile separazione della coppia.

La storia d’amore tra Mastronardi e Sannino: dalla rinuncia all’attore Ross McCall al primo amore adolescentino

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino hanno vissuto un percorso sentimentale complesso prima di giungere al matrimonio. Dopo una relazione di quattro anni con l’attore Ross McCall, Mastronardi ha iniziato ad frequentare Sannino. Quest’ultimo, dentista di professione, era stato il primo grande amore dell’attrice ai tempi dell’adolescenza: un sentimento che, dopo un allontanamento durato quindici anni, è rinato provocando l’unione matrimoniale, come aveva raccontato la stessa Mastronardi in un’intervista a Vanity Fair qualche settimana prima delle nozze.