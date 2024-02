Mattarella celebra il Giorno del Ricordo, ricordando le vittime delle foibe e condannando la negazione

Il Giorno del Ricordo: la tragedia delle foibe e dell’esodo degli italiani dalle terre orientali

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presieduto la celebrazione del Giorno del Ricordo al Quirinale, dedicato alla tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, nonché all’esodo dalle terre istriane, fiumane e dalmate nel secondo dopoguerra. Durante la cerimonia, il Presidente ha sottolineato l’importanza di non dimenticare le sofferenze subite da migliaia di italiani massacrati nelle foibe, nonostante il muro di silenzio e oblio che si è formato intorno a questa tragedia.

Sul confine orientale: il nostro “Muro di Berlino”

Il Presidente Mattarella ha ripercorso la storia di quegli anni, evidenziando come l’Italia, a causa del fascismo, avesse contribuito a scatenare una guerra mondiale devastante. Tuttavia, grazie alla lotta di Liberazione e alla nuova dirigenza democratica, l’Italia evitò la sorte dell’alleato tedesco, diviso in due dalla cortina di ferro. Nonostante ciò, le istanze di tutela della popolazione italiana residente nelle zone del confine orientale furono osteggiate e negate. Il confine orientale divenne così il nostro “Muro di Berlino”, che separava Gorizia e causava la separazione di territori, famiglie e affetti.

La trasformazione delle vittime in colpevoli

Il nuovo assetto internazionale, basato sulla divisione in blocchi ideologici contrapposti, fece passare in secondo piano le sofferenze degli italiani d’Istria, Dalmazia e Fiume. Furono loro a pagare il prezzo più alto delle conseguenze della guerra e del Trattato di pace. Dopo aver subito violenze all’arrivo del regime di Tito, questi italiani si trovarono a sentirsi esuli nella propria Patria, oggetto di diffidenza e ostilità da parte di parte dei connazionali. Per lungo tempo, le loro sofferenze non furono riconosciute e la verità fu stravolta, trasformando le vittime in colpevoli.

Colpiti per essere italiani

La ferocia scatenata contro gli italiani nelle zone orientali non può essere ridotta a semplici atti di vendetta o giustizia sommaria contro i fascisti occupanti. Le sparizioni nelle foibe, le uccisioni e le torture colpirono funzionari, militari, sacerdoti, intellettuali, impiegati e semplici cittadini che non avevano nulla a che fare con la dittatura di Mussolini. Anche partigiani e antifascisti furono vittime di queste violenze, semplicemente perché erano italiani e si opponevano all’annessione di quei territori da parte della dittatura comunista.

Il Presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza di consolidare l’Unione europea come antidoto e ripudio delle barbarie totalitarie del passato. Nonostante le pagine buie della storia sembrino volersi riproporre, l’Unione europea rappresenta una direzione di marcia concreta e valida per guardare al futuro con fiducia e speranza. Oggi, grazie all’appartenenza all’Unione europea, le terre che furono simbolo di divisione, come Gorizia e Nova Gorica, sono unite e rappresentano una sola capitale della cultura europea. È importante lavorare per l’ingresso dei Paesi dei Balcani Occidentali nell’Unione europea, come risposta ai pericoli di conflitti etnici o religiosi che potrebbero riaccendersi nella regione.

