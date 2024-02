Mattarella condanna la morte di Navalny: “Un prezzo inaccettabile per le sue idee”

La morte di Aleksej Navalny: una tragica conclusione

La morte di Aleksej Navalny nel carcere russo di Kharp ha scosso l’opinione pubblica mondiale, rappresentando una tragica conclusione di una vicenda umana e politica. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il suo profondo cordoglio e ha sottolineato l’ingiustizia di questa situazione.

Un prezzo iniquo per le sue idee

Navalny è stato condannato a una lunga detenzione in condizioni estremamente difficili a causa delle sue idee e del suo desiderio di libertà. Il Capo dello Stato ha evidenziato che questa condanna rappresenta un prezzo iniquo e inaccettabile, che riporta alla memoria i tempi più bui della storia. Mattarella ha sottolineato che speravamo di non dover più rivivere tali tempi.

Il coraggio di Navalny sarà un esempio

Il coraggio dimostrato da Aleksej Navalny sarà un richiamo per tutti. Il Presidente Mattarella ha concluso il suo messaggio esprimendo il suo cordoglio e la vicinanza della Repubblica italiana alla famiglia di Navalny. La sua morte rappresenta una grave perdita per la lotta per la libertà e la democrazia in Russia e nel mondo intero.

