Mattarella premia scuola Caprin di Trieste nel Giorno del Ricordo

La scuola “G. Caprin” di Trieste vince la menzione d’onore al Concorso sul “10 Febbraio – Giorno del Ricordo”

La scuola “G. Caprin” di Trieste ha ottenuto una prestigiosa menzione d’onore al Concorso per le scuole sul “10 Febbraio – Giorno del Ricordo”. Il Dirigente Scolastico Mauro Dellore ha annunciato con orgoglio che gli studenti hanno svolto un ottimo lavoro, contribuendo a diffondere la storia delle nostre terre. La scuola ha partecipato al 14/o Concorso nazionale “10 febbraio”, intitolato “Un mondo e un passato. Storie dai luoghi di origine degli esuli giuliano-fiumano-dalmati”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’Associazione degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati.

Un lavoro sul campo per far conoscere la storia delle nostre terre

Gli studenti della scuola “G. Caprin” hanno svolto un’attività di ricerca sul campo, concentrandosi sulla storia di Valmaura, dove fu allestito uno dei primi campi d’accoglienza per gli esuli istriani. Questo territorio è diventato poi la dimora di molte famiglie. Per molti ragazzi, l’esodo rappresenta anche la memoria delle loro famiglie di origine. Durante il loro lavoro, gli alunni hanno intervistato un’esule istriana di Cittanova che vive a Trieste da quando aveva sei anni. Questo incontro ha permesso loro di conoscere la vita quotidiana in Istria, le tradizioni e le consuetudini del tempo libero, nonché le tradizioni laiche e religiose praticate. In questo modo, hanno potuto comprendere meglio il trauma dell’esodo e l’inserimento sociale a Trieste.

Premiazione al Quirinale da parte del Presidente Mattarella

Come riconoscimento per il loro impegno e la loro ricerca accurata, un’alunna selezionata tra i partecipanti e la loro docente partiranno presto per Roma per ritirare il premio. Il contenuto del loro lavoro è ancora riservato, ma si sa che ha suscitato grande interesse. La scuola “G. Caprin” è orgogliosa di aver contribuito a preservare la memoria storica e a far conoscere la storia delle nostre terre. La premiazione avverrà al Quirinale e sarà presieduta dal Presidente della Repubblica Mattarella. Questo riconoscimento è un’importante testimonianza dell’impegno degli studenti e dell’importanza di preservare la memoria storica per le generazioni future.

