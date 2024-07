Maura Tierney nel nuovo cast di Law & order – serie tv

Ultimo aggiornamento il 23 Luglio 2024 by Francesca Monti

In una recente mossa che ha sorpreso i fan delle serie TV, Maura Tierney è stata confermata nel casting della stagione 24 di “Law & Order“. Il ruolo del suo personaggio è ancora avvolto nel mistero, ma si sa che interpreterà una nuova tenente nel procedural di grande successo creato da Dick Wolf, raccogliendo il testimone lasciato da Camryn Manheim alla fine della stagione 23.

Moira Walley-Beckett a Capo di Fourth Wing

Moira Walley-Beckett, nota per il suo lavoro in serie come “Breaking Bad” e “Anne with an E“, assumerà il ruolo di showrunner per l’adattamento televisivo della saga letteraria di Rebecca Yarros, “Fourth Wing“. La serie è basata sui romanzi “Fourth Wing” e “Iron Flame” e si concentra sulla storia di Violet Sorrengail, una giovane di 22 anni che decide di abbandonare la sua vita per diventare un cavaliere dei draghi al servizio di sua madre, generale di Navarre. Violet viene addestrata in modo rigoroso presso il Basgiath College. Nonostante lo sciopero degli sceneggiatori che ha colpito l’anno precedente, Amazon MGM Studios ha confermato di aver acquisito i diritti per la serie.

Nuovi Arrivi in The Chair Company e Adolescence

Nel pilot comedy “The Chair Company” prodotto da HBO e creato da Tim Robinson e Zach Kanin, si uniscono al cast Lake Bell, Will Price, Sophia Lillis, Joseph Tudisco e Lou Diamond Phillips. La serie si preannuncia ricca di colpi di scena, seguendo le vicende di un uomo coinvolto in un imbarazzante incidente sul lavoro che lo porta in una cospirazione intricata.

Per quanto riguarda “Adolescence“, serie Netflix prodotta da Plan B di Brad Pitt e ideata da Jack Thorne e Stephen Graham, il cast include nomi del calibro di Ashley Walters ed Erin Doherty. La trama si focalizza su una famiglia sconvolta dall’arresto del loro figlio tredicenne Jamie, accusato dell’omicidio di una compagna di scuola.

Iniziative Internazionali: The House of the Spirits – La Casa degli Spiriti

In Cile, hanno preso il via le riprese di “The House of the Spirits – La Casa degli Spiriti“, adattamento dell’acclamato romanzo di Isabel Allende destinato a Prime Video. Il progetto promette di portare sullo schermo la magia e l’intensità di quest’opera letteraria, coinvolgendo il pubblico internazionale in un viaggio emozionante e avvincente.