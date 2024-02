Maurizio Costanzo: omaggio di Diaco a un anno dalla morte in ‘L’altro Costanzo’

Il Percorso Artistico di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo ha iniziato la sua carriera artistica molto giovane, pubblicando i primi articoli a soli 16 anni. A 20 anni, già si distingueva come paroliere, romanziere e critico televisivo. Negli anni ’70, si è affermato come figura di spicco in diversi campi artistici, tra cui cinema, teatro, musica e saggistica, oltre a diventare un’autore televisivo di successo. Ma come ha sviluppato la sua vocazione di intervistatore e la passione per la mescolanza dei generi?

“È un omaggio sentito a un amico”, spiega Pierluigi Diaco, amico e collaboratore di lunga data di Costanzo. Diaco ha curato e montato personalmente “L’altro Costanzo”, uno speciale che andrà in onda su Rai 1 in seconda serata il 24 febbraio, esattamente un anno dopo la scomparsa del popolare conduttore. Realizzato in collaborazione con l’autore Luca Martera e diretto da Salvatore Perfetto, lo speciale si concentrerà sul giovane Costanzo alle prese con la sua passione per l’ascolto delle storie altrui.

Gli Esordi e le Collaborazioni di Maurizio Costanzo

Lanciato da Luciano Rispoli, Maurizio Costanzo ha fatto il suo debutto in Rai nel 1964 come autore radiofonico. Durante gli anni ’60, ha aperto due locali di cabaret a Roma, dove ha dato spazio a talenti come Paolo Villaggio. Collaborando con Ennio Morricone e Ghigo De Chiara, ha scritto le parole di “Se telefonando”, interpretata da Mina nel celebre Studio Uno. Nel 1969, ha esordito in radio con la rubrica “Buon pomeriggio”, caratterizzata da un tono confidenziale e unico.

Con programmi come “Bontà Loro” e “Acquario”, Costanzo ha rivoluzionato il mondo televisivo italiano, introducendo un nuovo stile di talk-show e intrattenimento. La sua carriera è proseguita con successo, sperimentando la sua personale teoria del “fritto misto” in trasmissioni come “Grand’Italia”. Prima di diventare il volto del “Maurizio Costanzo Show”, ha attraversato con costanza e versatilità diversi media, da radio e televisione a teatro e cinema, mantenendo sempre viva la sua passione per il giornalismo.

L’Eredità Artistica di Maurizio Costanzo

Oltre 60 anni di carriera hanno reso Maurizio Costanzo una figura insostituibile nel panorama culturale italiano. Lo speciale “L’altro Costanzo” presenterà immagini inedite provenienti dagli archivi della Rai, offrendo uno sguardo unico sulla straordinaria carriera del giornalista e conduttore. Grazie alla collaborazione con professionisti del calibro di Luca Martera e Salvatore Perfetto, lo spettacolo promette di celebrare in modo toccante e autentico il contributo di Costanzo alla cultura e all’intrattenimento italiani.

About The Author