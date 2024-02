Mauro Coruzzi cade in diretta mentre Angelina Mango dimostra il suo cuore d’oro (video)

Italia Sì: la caduta di Mauro Coruzzi durante la diretta

Durante la diretta del programma Italia Sì, in onda sabato 10 febbraio con lo speciale Sanremo, Mauro Coruzzi, noto come Platinette, ha avuto una brutta caduta. Fortunatamente, l’incidente non ha avuto conseguenze gravi. La trasmissione, condotta da Marco Liorni, è stata trasmessa dalla cittadina ligure, precisamente dal palco allestito in piazza Colombo. Durante la puntata, Coruzzi ha deciso di alzarsi dallo sgabello per raggiungere Angelina Mango al centro del palco e complimentarsi con lei, ma è inciampato e caduto a terra.

L’incidente e le condizioni di Mauro Coruzzi

Immediatamente, Guillermo Mariotto, seduto accanto a lui, si è preoccupato delle sue condizioni. Poco dopo, Liorni e Angelina stessa sono accorsi per aiutare l’opinionista. Fortunatamente, Coruzzi ha rassicurato tutti, dichiarando di stare bene e di non aver riportato danni preoccupanti. È importante ricordare che circa un anno fa, il 14 marzo 2023, Coruzzi ha subito un ictus ischemico che lo ha paralizzato per alcuni giorni. Sebbene stia facendo progressi nella sua ripresa, non ha ancora completamente recuperato la mobilità che aveva prima dell’incidente. Questo ha suscitato preoccupazione tra i presenti.

Solidarietà e tenacia di Angelina Mango

La cantante Angelina Mango ha dimostrato grande affetto nei confronti di Coruzzi. Dopo aver raggiunto l’opinionista e aver sentito che non era successo nulla di grave, si è seduta accanto a lui, ascoltandolo attentamente. Nonostante la caduta, Coruzzi ha continuato il suo intervento come se nulla fosse accaduto. Questo gesto rappresenta un messaggio di determinazione e solidarietà. La tenacia di Coruzzi e il rispetto dimostrato da Angelina, ex allieva di “Amici di Maria De Filippi”, sono stati molto apprezzati.

È importante sottolineare che la caduta di Coruzzi è stata causata anche dal terreno scivoloso del palco di piazza Colombo. Durante la serata, Sanremo ha dovuto affrontare una forte pioggia, che ha reso alcune zone all’esterno del Teatro Ariston scivolose. Pertanto, Marco Liorni ha consigliato a tutti gli ospiti di fare attenzione.

