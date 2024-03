Max Brigante: carriera, vita privata e curiosità sul celebre dj e speaker

La carriera di Max Brigante

Max Brigante, con il suo vero nome Massimo Riva, è nato a Milano l’11 dicembre 1975 e sin da giovane ha coltivato una passione incontenibile per la musica. All’età di 21 anni, nel 1996, ha fatto il suo ingresso nel mondo della musica come deejay e speaker radiofonico, lavorando per emittenti locali come Radio Lupo Solitario. Il suo talento e la sua dedizione lo hanno portato, nel 2005, a ottenere un’importante opportunità: condurre il programma “105 Stars” su Radio 105, una delle emittenti radiofoniche più prestigiose d’Italia, permettendogli di conquistare una fama nazionale.

La carriera attuale di Max Brigante

Da quel momento in poi, la carriera di Max Brigante ha conosciuto un’ascesa costante, sia nel ruolo di deejay che di speaker radiofonico, permettendogli di ottenere importanti successi, come la pubblicazione dell’album “Mi casa”. La sua notorietà non si limita al mondo radiofonico, poiché ha avuto significative apparizioni in televisione, come nel 2024 quando è stato giudice in una puntata di “Amici” di Maria De Filippi.

La vita privata di Max Brigante

Nonostante la sua popolarità, molti dettagli sulla vita privata di Max Brigante restano avvolti nel mistero. Non è chiaro se abbia una moglie o figli, mantenendo un profilo discreto rispetto alla sua sfera personale. Tuttavia, aspetti come la sua presenza come direttore artistico su Rock TV e Hip Hop TV, insieme alla gestione degli interessi di artisti di spicco come Elodie, Ultimo, Elisa e Max Pezzali tramite la sua agenzia, dimostrano la sua poliedrica professionalità nel campo musicale.

Curiosità su Max Brigante

Oltre alla sua carriera come speaker e deejay, Max Brigante ha fatto parte della fondazione del marchio Fivestars nel 2001, confermando il suo impegno nel settore. Risiedendo probabilmente a Milano, la sua città natale, Brigante conta su un vasto seguito sui social media, come dimostra il suo account Instagram con centinaia di migliaia di follower. Inoltre, se desideri scoprire più approfonditamente la sua presenza musicale, ti invitiamo a consultare la playlist dedicata a lui su Spotify.