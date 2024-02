Max&Co presenta la sua capsule collection con Richard Quinn alla Milano Fashion Week

Richard Quinn: la nuova collaborazione con MAX&Co alla Milano Fashion Week

Richard Quinn, designer inglese celebre per la sua linea di moda e vincitore del Queen Elizabeth II Award nel 2018, è al centro della nuova iniziativa di MAX&Co chiamata “&Co.llaboration”. Dopo importanti collaborazioni con nomi come Margherita Maccapani Missoni, Efisio Rocco Marras, Duro Olowu, Anna Dello Russo e Sofia Sanchez de Betak, per la stagione autunno-inverno 2024 il brand ha deciso di unirsi a Quinn per creare una capsule collection chiamata “MAi.” Presentata in occasione della Milano Fashion Week, questa collezione si distingue per essere un viaggio psichedelico che si ispira alle vecchie pellicole sci-fi degli anni Sessanta, trasformandosi in un’estetica distopica guidata dall’Intelligenza Artificiale.

Le fantasie floreali, marchio di fabbrica dello stilista, sono le protagoniste assolute di questa collaborazione. Abiti in crepe de chine, giacche lunghe e mini cappotti leggeri richiamano lo stile futuristico degli anni spaziali.

“Questa capsule collection è un’opportunità per esplorare nuove frontiere della moda, mescolando elementi del passato con una visione futuristica e tecnologica“, ha dichiarato Richard Quinn in merito alla sua collaborazione con MAX&Co.

L’estetica distopica e l’influenza dell’Intelligenza Artificiale

La collezione “MAi.” presentata da Richard Quinn in collaborazione con MAX&Co si distingue per l’estetica distopica che permea ogni capo. I riferimenti alle pellicole di fantascienza degli anni Sessanta si mescolano con un tocco moderno e tecnologico, creando un mix unico e innovativo.

L’uso sapiente delle fantasie floreali su tessuti come il crepe de chine conferisce agli abiti un’aria di eleganza futuristica, mentre le giacche lunghe e i mini cappotti leggeri richiamano lo stile Space Age, creando un connubio tra passato e futuro.

“Con questa collezione volevo esplorare nuove possibilità creative, spingendo i confini della moda tradizionale e abbracciando l’evoluzione tecnologica che ci circonda“, ha commentato Richard Quinn in merito alla sua visione per la capsule “MAi.”.

Un mix di stili e influenze per una collezione unica

La collaborazione tra Richard Quinn e MAX&Co ha portato alla creazione di una collezione che unisce stili e influenze diverse in un unicum di creatività e innovazione. Le linee pulite e futuristiche si mescolano con le fantasie floreali tipiche dello stilista, creando un mix esplosivo di elementi contrastanti ma armoniosi.

La presentazione della capsule “MAi.” alla Milano Fashion Week ha suscitato grande interesse e ammirazione per l’audacia e l’originalità dei capi proposti, confermando ancora una volta il talento e la visione unica di Richard Quinn nel mondo della moda contemporanea.

